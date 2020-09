Deler TV2-chefs sexkontrakt: Nu lægges hun for had

Tirsdag vedtog de danske politikere en ny samtykkelov.

Se også: Regeringen og støttepartier enige om voldtægtslov

Den nye lov betyder, at en kvinde og en mand skal være enige om, at de gerne vil have sex med hinanden, inden de kaster sig ud i akten. Hvis ikke de er det, er der tale om voldtægt.

Onsdag lagde Stine Mjaaland, der er gift med Frederik Lauesen, chef for TV2 Sporten, i den forbindelse en kontrakt op på Facebook.

Her giver Stine Mjaaland blandt andet sin mand 'permanent permission til at penetrere', og Frederik Lauesen må også godt 'lave snigeren', når hun sover, lyder det i kontrakten.

Den kontroversielle kontrakt har siden vakt stor opsigt, efter flere medier, heriblandt Ekstra Bladet, har skrevet om den. Den store opmærksomhed, der er kommet efterfølgende, har dog langt fra været en positiv en af slagsen.

- Jeg har jo lavet en lille joke, som så er grebet om sig, siger Stine Mjaaland til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Det er virkelig vanvittigt, hvordan man kan være en midaldrende husmor i provinsen, som skriver en sjov ting, hvor man langer lidt ud efter politikerne og samtidig flirter med sin mand, og nu bliver jeg så lagt for had. Folk skriver, at jeg fritager voldtægtsforbrydere, og at jeg svigter mine medsøstre. Det er helt vildt, at folk tolker det på den måde.

Se også: Se TV2-chefens sex-kontrakt

Beklager på Facebook

Stine Mjaaland har valgt ikke at svare på de beskeder, der lige nu vælter ind i hendes indbakke i massevis.

- Jeg går ikke i en dialog omkring det. Det har jeg ikke tid til det. Men der er flere, der afkræver mig svar, og der tænker jeg 'Slap lige af'.

Alligevel har hun valgt at svare på kritikken i et længere svar, som hun har lagt op på sin Facebook-profil.

'Jeg, Stine Mjaaland, beklager hermed overfor hele internettet, at jeg kom til at tro, man kunne stikke lidt til politikerne samtidig med, at man flirtede med sin mand uden at vide, at man så kom til at fremstå som om, man 'opfordrer til voldtægter', 'lader sine medsøstre i stikken', 'blåstempler overgreb' - og i øvrigt belemrer jer med at have et dejligt parforhold, hvor jeg burde have nøjedes med at dele billeder af pæn morgenmad', skriver hun blandt andet i opslaget.

Til Ekstra Bladet fortæller Stine Mjaaland, at hun aldrig har været ude på at støde nogen i forbindelse med sit opslag på Facebook.

- Jeg har ikke tænkt, at en lov mod voldtægt er dårlig. Jeg påpeger kun, at lige den her lovtekst er mærkelig, siger hun og fortæller, at de negative beskeder i høj grad preller af på hende.

- Jeg bekymrer mig egentlig mest om, hvorvidt mine børn er cool. Jeg har haft dem i samråd og sagt undskyld for, at jeg er en pinlig mor. De er rimelig cool, men jeg bliver sgu ked af, at folk tolker på den måde. Jeg føler, at internettet igen har bevist, hvor harske man kan være, og hvor ikke-interesserede man er i dialog. Det er meget voldsomt at anklage mig for at opfodre til voldtægt og lade mine medsøstre i stikken, siger hun og tilføjer:

- Jeg er jo bare en tilfældig dame, der forsøgte at skrive noget sjovt på Facebook.