Deler vildt billede: Ramt af alvorlig sygdom - igen

Biologen Morten D.D. Hansen, der er kendt fra TV2-programmet '1 døgn, 2 hold, 3 dyr', hvor han finder dyr sammen med Sebastian Klein, har været noget så uheldig den seneste tid.

For et par uger siden blev han nemlig bidt af en flåt, og det har ført til, at han nu for tredje gang er smittet med den alvorlige og potentielt dødelige borreliainfektion.

Det fortæller han på Twitter, hvor han ligeledes har delt et noget atypisk billede af en flåt - der sidder på hans ene testikel vel at mærke.

'Jeg er måske den eneste i verden, der har haft nosser nok til at smide en klunkeflåt på inaturalist (online netværk for biologer og andre naturentusiaster, red.). Den døde bagefter. Men nu hævner de sig. Jeg har nu for 3. gang en hårdfør borrelia infektion. Stort udslæt, ondt over alt', skriver han.

Herunder kan du swipe, hvis du har lyst til at se flåten på Morten D.D. Hansens private dele.

Ondt i hele kroppen

Til Ekstra Bladet fortæller Morten D.D. Hansen, at han stadig er hårdt ramt af infektionen.

- Lige nu går det den slagne gang. Det er jo ikke noget, der bare forsvinder sådan lige. Jeg har meget ondt i min nakke og i mine led, og jeg skal være på stærk antibiotika i en måneds tid, siger Morten D.D. Hansen, der dog stadig kan passe sit arbejde som museumsinspektør for Naturhistorisk Museum i Aarhus trods sygdommen.

- Jeg kan stadig passe mit arbejde, men jeg jamrer lidt mere, siger han med et grin.

- Men afhandlingerne kan jeg stadig læse.

Morten D.D. Hansen bruger meget tid i naturen og ved derfor ikke præcis, hvornår han er blevet smittet med borrelia.

- Der gik tre uger, og så kom det karakteristiske røde udslæt. Det er jo bare pissetræls. Men jeg er jo meget ude, og så er jeg bare udsat for det.

Her ses Morten D.D. Hansen og Sebastian Klein sammen i '1 døgn, 2 hold, 3 dyr'. Foto: Made By Us/TV2

Selvom Morten D.D. Hansen er hårdt ramt af infektionen, mener lægerne, at han kommer sig helt og ikke får mén.

- Lægerne tager det meget alvorligt. Det er jo også en meget lumsk sygdom. Det er ikke for sjov, at man siger, det er Danmarks farligste dyr. Lægerne siger, at jeg nok skal komme mig helt. Det farlige er jo, når man ikke opdager det, og det gjorde jeg heldigvis.

- Hvordan kan det være, at du har valgt at dele nyheden om din sygdom med det her noget friske billede?

- Jeg har jo delt det her billede på et fagligt forum, hvor man skulle vise sin første flåt. Og min første sad tilfældigvis der. Vi er friske i Vendsyssel, siger han med et grin.