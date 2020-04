Deler 'vulgært' billede i raseri: - Det er ikke i orden

Irina Olsen kalder på mere diversitet ved at dele et udfordrende billede på sin Instagram-profil. Hun har nemlig fået nok af, at kvinder med former bliver valgt fra på grund af deres udseende

Tv-kendissen og influenceren Irina Olsen er kendt for at være fortaler for diversitet blandt kvinder og kvindekroppe og har tidligere med glæde delt letpåklædte billeder på sine sociale medier i diversitetens navn.

Det har hun dog ikke gjort det sidste stykke tid, og det er der en særlig grund til. Ifølge Irina Olsen er hun nemlig flere gange på det seneste blevet valgt fra til forskellige jobs, fordi hun har mange former.

Det er den 32-årige influencer godt og grundigt rasende over, og det har fået hende til at dele et letpåklædt billede og et særligt budskab i protest på hendes Instagram-profil.

'Skulle lige støve bikinerne af i skuffen og bemærkede, at det er længe siden, at der har været et 'vulgært' billede på mit Instagram-feed, og jeg blev måske lidt skuffet over mig selv, for jeg tror, at alle de gange, jeg blev valgt fra og hånet pga. mine amazing bimbo-looks, ramte mig', skriver hun og fortsætter:

'Jeg har dækket mig mere end nødvendigt til, og sidste sommer ville jeg ikke engang vise mig i bikini på stranden for ikke at tiltrække unødvendig opmærksomhed med min vulgære barm. Ikke engang en mommy-badedragt! Hører man det ofte nok, så begynder man at tro på det. ØV, ALTSÅ! Jeg har det ellers super godt med mig selv og har haft det sådan i mange år, så man skal blive bedre til ikke at lade folk sætte dig i den skide kasse og engang imellem også virkelig HØJT sige fra!', skriver hun videre i opslaget.

Ikke i orden

Til Ekstra Bladet fortæller Irina Olsen, at hun pludselig fik nok og derfor besluttede sig for at dele billedet.

- Jeg har oplevet i min branche at blive valgt fra af forskellige brands på grund af mine former, fordi folk synes, at jeg er vulgær, fordi jeg har en stor barm eller en stor numse. Det var på en eller anden måde blevet normalt for mig, at jeg blev valgt fra af tøjbrands og makeupbrands på grund af, at min barm var for vulgær, og det er ikke i orden. Jeg smører jo ikke deres foundation på min barm, siger hun.

Ifølge Irina Olsen er det et stort problem at blive mødt med sådanne fordomme, og derfor har hun valgt at sige fra.

- Jeg kan se problemet, når mine følgere skriver til mig. De oplever at føle sig forkerte, fordi de måske har en stor barm og føler, at de skal dække sig til. Man skulle tro, vi var på vej i en anden retning i dagens Danmark, siger hun og fortsætter:

- Når jeg sidder og kigger på de sociale medier, ser jeg stadig kun én kvindekrop, som bliver repræsenteret - også i influencerbranchen. Det gør mig ked af det. Alle kvindekroppe er nødt til at blive repræsenteret - også mere plus-size, mørkere piger og alle etniciteter. Der er nødt til at være mere diversitet, og man skal ikke føle sig forkert, uanset hvordan man ser ud.

Irina er gift med dj'en Morten Brangstrup, bedre kendt som Faustix. Foto: Jonas Olufson

Kan relatere til hende

- Hvorfor har du valgt at dele det her på din Instagram?

- Folk ved, at jeg tit taler om kvindekroppen og prøver at booste og guide mine følgere. Det er ikke en hemmelighed, at jeg har en stor numse. Jeg har ikke behov for at sige, at jeg er god nok. Men det irriterer mig, at jeg - som endda har meget selvværd - bliver påvirket af det her. Det gør man, hvis man hele tiden får det at vide eller ser på Instagram, at alle brands bruger en bestemt type kvinde, og jeg vil gerne belyse, at vi har et problem, og jeg håber, at der er nogen, der kan relatere til mig, siger hun og fortsætter:

- Man bliver på de sociale medier eksponeret for idealet. Brands skal vågne op og være bevidste om, hvad de repræsenterer på de sociale medier. Vi er i 2020, og de er simpelthen nødt til at gøre det bedre. Brands burde i dag vide, at alle slags kvinder sidder på de sociale medier, og at man skal appellere til alle slags.

Irina er normalt ikke bange for at vise sine former frem. Men den seneste tid har noget været anderledes. Foto: Mogens Flindt

Efter Irina Olsens opslag er det ifølge hende væltet ind med positive reaktioner.

- Jeg har fået mange positive reaktioner, og det er dejligt. Jeg gør ikke det her for at skaffe mig selv kampagner, men jeg håber, at brands kan få øjnene op for, at de skal omfavne alle. Jeg siger ikke, at der nu kun skal være curvy piger over det hele. Men der skal være mere diversitet, slår hun fast.