Deltager forlader tv-program før tid: Frygtede for kærestens liv

Savnet til hendes syge kæreste blev for meget for den 24-årige realitydeltager, der efter fire uger droppede ud af programmet

Søndagens afsnit af TV2-programmet 'Hjem til gården' bød på stor dramatik.

Her valgte deltageren Cecilie Nielsen at forlade programmet efter flere dybe overvejelser. Foruden de hårde toner deltagerne imellem kunne den 24-årige deltager ikke slippe tankerne om kæresten derhjemme.

Hendes nu daværende kæreste, Christian Fejer, lider nemlig af en alvorlig hjertesygdom. Han har haft fire hjertestop, to blodpropper i hjertet og en i lungen i den tid, hvor de to var sammen.

Skreg i panik

Netop det voldsomme sygdomsforløb sad i baghovedet på Cecilie Nielsen under optagelserne til realityprogrammet. Hun valgte ellers at melde sig selv til at flytte en tur på landet for at lære at sætte mere fokus på sig selv. Det viste sig dog at være meget svært, fortæller hun.

- Det har været opslidende for mig at være i det her sygdomsforløb. Jeg troede, jeg kunne slippe det inde på gården, men jeg spekulerede hele tiden på, om Christian var okay, siger hun til TV2.

Christian Fejers hjerte pumper kun på 30 procent i forhold til et normalt hjerte, og netop det har skabt store problemer for parret.

I juni 2017 blev kæresten indlagt intet mindre end to gange inden for en uge med store hjertekomplikationer. Anden gang var det en rystet Cecilie Nielsen, der midt om natten måtte ringe efter en ambulance.

- Jeg skreg og gik i panik. Jeg prøvede at få kontakt til ham ved at slå ham og råbe ad ham, lyder det fra Cecilie Nielsen.

Gået fra hinanden

Kærestens sygdomsproblemer begyndte at fylde stort set alt i Cecilie Nielsens liv, og derfor meldte hun sig til programmet 'Hjem til gården' for at finde overskud i sit eget liv igen.

Selvom hun efter fire uger i programmet sagde stop før tid for at vende tilbage til kæresten, havde tiden på gården sat gang i en proces for Cecilie Nielsen.

To måneder efter sit exit fra programmet valgte hun i slutningen af 2018 at slå op med Christian Fejer.

- Min tid på gården viste mig, at jeg udviklede mig i en retning, hvor Christian ikke kunne være med. Det er et ansvar at være kæreste med ham, og det ansvar havde jeg ikke længere lyst til at have, forklarer hun om sit valg.

Hjem til gården handler om en flok danskere, som afprøver drømmen om 'det simple liv' ved at flytte ind på en primitiv gård, der hverken har el eller rindende vand.

Stripper og dj fra tv finder sammen

Se også: Sarah søger nyt hjem