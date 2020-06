Dennis Knudsen: Det går fremad

Navnet, adressen og de første medarbejdere er på plads.

De skulle de også gerne, for om cirka 14 dage slår Dennis Knudsen dørene op til sin nye frisørsalon, efter han for to år siden lukkede den gamle i Ny Østergade i København for at koncentrere sig om sin nye rolle som far.

- Det går fremad, og planen er, at jeg åbner langsomt op fra 15. juni. Det bliver stille og roligt i begyndelsen. Den store åbning bliver 1. august, når salonen er helt klar. Jeg starter nemlig optagelser på Bille Augusts nye film her til sommer, så den første halvanden måned har jeg ikke selv mulighed for at klippe i salonen, siger Dennis Knudsen til Ekstra Bladet og tilføjer:

- Navnet på salonen er på plads. Den kommer til at hedde 'House of Dennis Knudsen', og jeg har et par dygtige piger, der starter op fra 15. juni, og så er der fuld bemanding fra 1. august, hvor der kommer til at være en stor åbningsfest.

Selv om coronaen endnu ikke er overstået, og salonen stadig kun eksisterer på papiret, er interessen for at booke tider allerede overvældende, fortæller Dennis Knudsen.

- Jeg har slet ikke en hjemmeside endnu, men folk finder mig alligevel på andre måder og forsøger at booke allerede nu, siger Dennis Knudsen, der nu er så langt i processen, at han er klar til at afsløre adressen.

- Den kommer til at ligge på adressen Vesterport 9 lige over for Imperial-biografen, siger han og slutter af med et slet skjult stillingsopslag.

- Jeg har stadig plads til Danmarks bedste frisører. Jeg har haft mange ansøgere, men ikke alle har været gode nok til, at jeg kunne bruge dem. Jeg har måttet sige nej til mange, der ikke har levet op til standarden. Men topfrisører er der stadig plads til.