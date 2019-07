Dennis Knudsen gik efter tykt hår: Sådan valgte jeg ægget

Der har været mange svære beslutninger i frisørens kamp for at blive far. En af dem var at finde det rigtige æg at befrugte

Mørke øjne, spids næse eller lyse lokker.

Det var nogle af de valg, Dennis Knudsen stod overfor, da han skulle finde den amerikanske kvinde, der skulle være biologisk mor til hans søn.

Det krævede mange overvejelser for den 56-årige frisør og stylist, da den perfekte ægdonor skulle findes, men der var også nogle ting, der stod højt på ønskelisten, og som Knudsen gik helt bevidst efter, da han fik stukket et katalog med donorer i hånden.

- Jeg gik efter en høj kvinde, fordi jeg ikke selv er så høj. Så hun skulle helst have lange ben, så barnet kunne arve dem, siger Dennis Knudsen til Ekstra Bladet.

Han lever som bekendt at af forskønne kvinder med det rigtige hår og den perfekte makeup.

- Derfor var jeg også på udkig efter en kvinde med skandinavisk look, der har det, jeg kalder skønhed. Et symmetrisk ansigt med pæne tænder, en lige næse og flotte øjne. Så gik jeg selvfølgelig også efter en med tykt hår, siger frisøren med et lille grin.

Modeltype

Dennis Knudsen mener godt, at hans søns biologiske mor kunne være model.

- Ikke topmodel, men model. Hun er fra Los Angeles, men er ikke sådan en 'Baywatch'-type med en masse silikone. Hun er en smuk kvinde, siger han om ægdonoren.

I forbindelse med udvælgelsen af donoren havde Dennis Knudsen også adgang til kvindes sundhedsjournal.

- På den måde kunne jeg se, om der var sygdomme som cancer og andet i hendes familie, siger Dennis Knudsen, der også fik en film af kvinden at se.

- Jeg synes, at hun havde en god moral om at donere æg for at hjælpe andre. Hun har en høj IQ og er meget sporty. Hun spiller basketball og løber halvmaraton lige som mig, så vores interesser er meget de samme, siger han.

Det er denne kvinde, der har båret Dennis Knudsens barn i ni måneder. Privatfoto

Det er en anden kvinde, der har båret det donerede æg, som er befrugtet med Dennis Knudsens egen sæd.

Rugemoren, som Dennis Knudsen betegner som en veninde, er politibetjent, bor i staten Arkansas og mor til to børn.

17. juni kom Dennis Knudsens søn, Lucas, til verden ved et kejsersnit i USA. Godt en uge gammel kom far og søn hjem til Danmark, hvor Dennis Knudsen skal være alenefar til sin søn.

