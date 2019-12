Dennis Knudsen: Henriette var hård ved sig selv

Det var Henriette Zobel, der åbnede Dennis Knudsens øjne for det spirituelle.

Til gengæld var det ham, der fik hende til at snøre løbeskoene og gennemføre et maraton, selvom hun var overbevist om, at hun ikke kunne løbe en meter.

I årevis har Henriette Zobel og Dennis Knudsen været tætte venner, og derfor var det også noget af et chok, stylisten fik, da han mandag aften blev ringet op med beskeden om, at Henriette Zobel var fundet død - bare 57 år gammel.

Dennis Knudsen om veninden: - Henriette døde alt for tidligt

- Ingen havde set det komme. Ikke en gang Henriette selv, siger Dennis Knudsen til Ekstra Bladet.

Han mindes hende som den smukke kvinde, hun var. Velplejet, velafbalanceret og i zen med sig selv. Men Dennis Knudsen fortæller også, at Henriette Zobels perioder med misbrug har printet sig ind i hans hukommelse.

- Hun står for mig som den her rene, pæne, lækre, smukke kvinde, som var så guddommelig på en eller anden måde, siger Dennis Knudsen, der med egne ord elskede, når Henriette Zobel havde det sådan.

- Desværre havde Henriette også nogle hårde perioder af sit liv, hvor hun var hård ved sig selv, siger han og erkender, at det var barskt at se på, når hans gode veninde havde det skidt og røg i misbrugsfælden.

Siden Dennis Knudsen blev far i sommer, har han ikke haft så meget kontakt med Zobel.

- Jeg må indrømme, at her det seneste halve år, hvor jeg har været alenefar til Lucas, har jeg haft svært ved at have kræfter og overskud til at være tæt på Henriette i hendes sygdomsforløb. Og når man er en god ven, så handler det om at være der, når mennesker er svagest. Jeg måtte erkende for at halvt år siden, at jeg desværre ikke have kræfterne til det, siger han.

Præcis hvad Henriette Zobel døde af, ønsker familien at holde for sig selv.

