Dennis Knudsen i lyn-salg: Tjener kæmpe millionbeløb på få uger

Den kendte frisør har solgt sin lejlighed for et klækkeligt beløb på rekordtid

Den kendte frisør Dennis Knudsen har solgt sin lejlighed, som ligger helt ud til Københavns Havn.

Det afslører han på sin Instagram-profil.

'Så blev min fantastiske penthouse solgt. Ønsker de nye køber tilykke med den fedeste lejlighed', lyder det i opslaget fra 55-årige Dennis Knudsen.

Tilbage i juni blev lejligheden udbudt på markedet, og ifølge ejendomsmægler Marco Jønsson fra Home Sydhavnen & Projektsalg, der har stået for salget, hører lejligheden til blandt den eksklusive af slagsen.

- Boligen er til den kræsne køber, hvor kun det bedste er godt nok. Det er en yderst sjældent penthouse i et ekstravagant byggeri, lyder det i salgsbeskrivelsen.

Klækkeligt beløb

Der skulle dog også lægges en betydelig sjat, hvis man ville erhverve sig den lækre Knudsen-residens og kunne kalde den for sin nye hjemmebane.

Lejligheden blev nemlig ifølge Boliga udbudt til salg for 11,5 millioner kroner, hvilket giver en kvadratmeter pris på 76.666 kroner.

Til Ekstra Bladet fortæller Dennis Knudsen, at han er godt tilfreds med den pris, han har fået for lejligheden.

- Jeg har næsten fået prisen for lejligheden, kun med et lille afslag, så jeg er rigtig godt tilfreds, siger han.

Dennis Knudsen fortæller, at han allerede har fundet et nyt sted at bo.

- Jeg har købt en lejlighed ud til vandet, hvor der er endnu mere fantastisk end her, hvis det altså er muligt. Men hvor det er, holder jeg stadig hemmeligt. Det er meget nyt og spændende, siger Dennis Knudsen.

- Og så er jeg jo bare så glad for, at jeg har fået lejligheden solgt, og så endda på så kort tid. Der er jo nærmest kun gået en måned, lyder det fra den glade kendis-frisør.

Boligen, hvor Dennis Knudsen hidtil har resideret. Foto: Home Sydhavnen & Projektsalg.

Tre altaner

Selvom ting som udearealer og friluftsspa typisk blot er husejere forundt, er begge dele at finde på adressen - og sandsynligvis også på listen over elementer, der har hevet kvadratmeterprisen op.

Til adressen hører der nemlig tre altaner og en tagterrasse med spabad og skur.



Dennis Knudsen har tidligere fortalt sine følgere på Instagram, at han overvejede at flytte, fordi der kom en del nybyggeri i området.

Dennis Knudsen, der tidligere på måneden rundede 55 år, har foruden sit arbejde med hud, hår og skønhed gjort danskerne sit bekendtskab i blandt andet mad-konkurrencen 'Masterchef' og home makeover-programmet 'Dit hjem i vores hænder'.

Dennis Knudsen er glad for, at han har fået solgt sin bolig. Foto: Linda Johansen

