Dennis Knudsen: Jeg bliver testet hver 14. dag

Frisør Dennis Knudsen tager bestemt ikke let på coronasituationen.

- De seneste dage har jeg rendt rundt med maske på, fordi jeg er med på Bille Augusts nye Karen Blixen-film, 'Pagten', fortalte Dennis Knudsen til Ekstra Bladet, da han fredag holdt stor åbningsreception i sin nye salon, House of Dennis Knudsen.

I dagens festlige anledning var det dog en noget anden type masker, end dem der nu er påbudt i offentlig transport, som salon-ejer Knudsen og hans personale var iført.

Men når hverdagen indfinder sig står den på certificerede masker af den type, Sundhedsstyrelsen anbefaler i salonen.

- Sikkerheden skal være i top så vi spritter grundigt af og tiilbyder de kunder, der måtte ønske det en masse, siger Dennis Knudsen og fortæller, at han selv bliver coronatestet hver 14. dag, forklarer han.

Far igen

For nylig kunne den 57-årige Dennis Knudsen fortælle, at hans søn Lucas, hvis alt går efter planen, snart skal være storebror.

Han har nemlig besluttet at få endnu et barn med samme rugemor og ægdonor, som han fik Lucas med, og fertilitetsbehandlingen er sat i gang.

- Hun har faktisk været gravid. Det er hun desværre ikke mere. Hun mistede barnet efter tre uger.

- Det er nu ikke så usædvanligt, så nu er vi ved at planlægge et nyt forsøg. Jeg tror på, at det nok skal lykkes, sagde han fredag til Ekstra Bladet.

