Dennis Knudsen: Kære Sofie, hvorfor skulle hele Danmark se dine trusser?

Kendisfrisøren er ude med i riven i et opsigtsvækkende opslag, der har fået flere til at tro, at hans Instagram-profil er blevet hacket

'Kære Sofie, hvorfor skulle hele Danmark og mange dumme liderlige mænd og homoer se dine trusser? Var du også så fræk en pige som 18 år?'

Sådan lyder indledningen på et Instagram-opslag, som Dennis Knudsen har delt, og som netop nu debatteres heftigt.

I kommentarfeltet på hans profil kan man se, at flere mener, at hans profil må være blevet hacket, mens andre meddeler, at de ikke længere vil følge ham.

Sofie Linde til præsentationen af årets 'X Factor'-dommertrio. Foto: Philip Davali

Står ved sin mening

Til Ekstra Bladet fortæller han, at han skam ikke er blevet hacket og står hundrede procent ved de holdninger, han udtrykker i opslaget.

- Der er flere, der spørger, om min konto er blevet hacket, men det er den altså ikke. Jeg blev bare så træt af, at vi nu igen skulle ud i en runde MeToo. Det er jo noget, vi allerede har diskuteret, og det er jo ting, der er er sket for mange år tilbage, hvor folk følte sig krænkede, siger Dennis Knudsen og tilføjer:

- Jeg blev provokeret af, at Sofie Linde tog en sag op om noget, hun oplevede som 18-årig, Det kunne hun jo have gjort noget ved allerede dengang, hvis hun virkelig følte, det var så voldsomt.

Sofie Linde: Ingen kommentarer Ekstra Bladet ville gerne have spurgt Sofie Linde om hendes reaktion på Dennis Knudsens markante udmelding. Hun meddeler via sin manager Line Køhlert Breinholt fra Heart Made Management, at hun ikke ønsker at kommentere sagen. 'Sofie Linde har ingen kommentarer til hans opslag', lyder den kortfattede udmelding søndag aften.

Underskriftindsamling

Siden Sofie Linde fortalte åbent om sin oplevelse med sexisme i mediebranchen har flere end 1.600 skrevet under på en støtteerklæring.

- Så har hun lige pludselig 1.600 underskrifter fra folk, der har været udsat for det samme og også er blevet krænket. Der mener jeg, at hvis så mange kvinder kan have være blevet udsat for det samme, så må samtlige mediemænd i dansk tv-, medie- og bladbranche jo være nogle værre svin, siger Dennis Knudsen.

Kærligt klap i numsen

Hvad er problemet med den øgede opmærksomhed på det her?

- Når så mange kvinder lægger mænd ned på den måde, så er der jo ikke noget at sige til, at mænd bliver forskrækkede. Man må ikke længere blinke frækt til en kollega på arbejdet eller sige, at hun ser godt ud eller give hende hende et kærligt klap i numsen, så er det sexovergreb og krænkelse - noget som i gamle dage blev betragtet som en måde at sige: 'Du ser sgu' godt og dejlig ud'. I gamle dage var der jo mange sekretærer, der blev gift med direktøren, siger Dennis Knudsen.

Er du ikke bange for at skræmme dine kvindelige kunder væk?

- Altså, jeg går jo ikke ind for sexchikane, og det er selvfølgelig fuldstændig grænseoverskridende at sige til en ung kvinde, at hun skal sutte ens pik. Men jeg synes bare ikke, man skal bruge det til at råbe op om kvindekamp og ligeløn. Hun sammenligner jo sig selv med Blachman og har ondt over, at hun ikke får det samme i løn som ham, men det kan jo slet ikke sammenlignes, siger Dennis Knudsen.

Rørt Linde bryder tavsheden: Sender stor tak

Trussen lige op i ansigtet

At Sofie Linde viste både mave og trusser i den bedste sendetid falder heller ikke i Dennis Knudsens smag.

- Jeg blev provokeret af, at hun hiver op i sin kjole. Man kan jo vise sin mave på andre måder, uden at man skal have trussen lige op i ansigtet, selv om jeg absolut ønsker hende tillykke med hendes graviditet, slutter han.