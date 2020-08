Dennis Knudsen: Rugemor mistede min søn

- At være far er langt federe, end jeg havde håbet på, siger Dennis Knudsen, 57.

Det var sidste år, at han med hjælp fra en amerikansk rugemor blev far til lille Lucas, som i dag er 14 måneder, nystartet i vuggestue - og med sin fars ord 'pissefræk'.

Fredag holdt kendisfrisøren stor åbningsfest i sin nye salon, House of Dennis Knudsen, ved Vesterport i København.

- Planen med salonen er, at jeg skal få en mere normal arbejdsuge, så jeg både kan bringe og hente Lucas, siger han.

Forleden kom det frem ,at rollen som far bekommer ham så vel, at han har taget kontakt med rugemoren igen for at give Lucas en lillebror.

- Hun har faktisk været gravid. Det er hun desværre ikke mere. Hun mistede barnet efter tre uger, siger han og tilføjer:

- Det er nu ikke så usædvanligt, så nu er vi ved at planlægge et nyt forsøg. Jeg tror på, at det nok skal lykkes.

På sociale medier har det skabt debat, at Dennis Knudsen selv vil vælge sit kommende barns køb.

- Hvis jeg ikke vælger, så er det lægen der vælger, og jeg forestiller mig, at to drenge kan få stor glæde af hinanden. Spille fodbold sammen og den slags ting, jeg ikke gjorde som dreng. Jeg legede med dukker og ordnede hår. Skulle det vise sig, at de også hellere vil det, er det nu også helt i orden, siger Dennis Knudsen og erklærer, at han er en glad alenefar:

- Men jeg har heldigvis også min mor og et vennepar, der kan træde til, når jeg har brug for pasning til Lucas.

