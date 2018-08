Dennis Knudsen sygemeldt på ubestemt tid: - Jeg kan ikke gå

Den kendte frisør Dennis Knudsen er i øjeblikket lænket til sin seng, efter han har fået en skade i sit venstre knæ.

Skaden i knæet kommer blot få uger inden, at Dennis Knudsen efter planen skal gennemføre sin sjette Ironman 19. august.

Det fortæller han til Ekstra Bladet.

- Jeg er kommet til skade med mit knæ. Jeg har jo trænet op til Ironman det sidste lange stykke tid, og det er i den forbindelse, at jeg er kommet til skade. Jeg har simpelthen overtrænet, kan man sige, og jeg har så fået en stor væskeophobning i mit ene knæ. Samtidig er mit blodtryk steget helt vildt, så nu har jeg fået besked fra lægerne om, at jeg skal holde mig i ro og blive i sengen, siger han til Ekstra Bladet.

Kan ikke gå

Ifølge 55-årige Dennis Knudsen har han i øjeblikket så store smerter i sit knæ, at han ikke kan gå.

- Jeg får rigtig meget morfin på grund af smerterne, og jeg kan ikke gå, så jeg er rimelig låst til min seng og må have hjælp fra min familie og venner, som kommer på besøg. Jeg føler mig rimelig handicappet, for jeg kan nærmest ikke bevæge mig, siger han.

På Instagram har Dennis Knudsen delt et par billeder af sin knæskade. Her ses det tydeligt, at der på det ene knæ er en stor bule.

I et af opslagene beder frisøren sit netværk om hjælp til at transportere sin bil hjem fra Skagen.

- På billederne kan man jo se den her store bule i den ene side, og det er smertefuldt, og det gør, at jeg ikke kan gå og må have hjælp, siger Dennis Knudsen og fortsætter:

- Skaden gør også, at jeg selvfølgelig er sygemeldt fra arbejde, og jeg ved ikke, hvornår jeg kan komme tilbage. Det er op til lægerne at vurdere, lyder det fra den kendte frisør.

Det er ærgerligt

Dennis Knudsen frygter nu, at han ikke kan gennemføre den Ironman, som han har trænet så hårdt op til den seneste tid.

- Det er jo enormt ærgerligt, for jeg har trænet hårdt op til det og glædet mig til det, men jeg ved simpelthen ikke, om jeg når at blive klar. Lægerne kan ikke sige noget om det, så jeg er nødt til at se tiden an og tage en dag ad gangen, siger Dennis Knusen.

Ifølge frisøren kan en operation blive nødvendig.

- Der har ikke været behov for en operation endnu, men lægerne vurderer, at det måske godt kan blive nødvendigt. Men det må vi se til den tid. Det kommer helt an på, hvordan det udvikler sig, siger han.