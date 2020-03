- Der er en masse penge i omløb nu

Skuespiller Thomas Bo Larsen er kendt fra film som ’Festen’ og ’Jagten’. Filmroller samler han stadig på, men de seneste år er tv-seriearbejdet begyndt at fylde mere på cv’et.

Lige for tiden er han i fuld gang med arbejdet på anden sæson af den svensk-danske tv-serie ’Advokaten’.

- Oplever du også – som mange taler om – at vi befinder os i tv-seriernes guldalder?

- Ja, helt bestemt. Det er meget nemmere at få jobs i tv-serier nu, end da jeg startede for 30 år siden, hvor der ikke blev lavet ret mange tv-serier. Dengang var der kun Danmarks Radio. Nu er det jo noget helt andet. Det er noget, der er kommet for at blive. Det er helt sikkert.

- Hvad har rollen i ’Bedrag’ betydet for dig?

- Før jeg lavede ’Bedrag’, havde jeg kun snuset lidt til tv-serierne. Jeg havde været med i tv-serier, men ikke haft store bærende roller.

- Det var en stor oplevelse, og jeg blev meget glad for at få den rolle. Det strakte sig over næsten to år. Det havde jeg jo heller ikke prøvet før. Altså på måde at være ’fastansat’.

- Det var superspændende at få manuskripter løbende og finde ud af, hvad der skete med rollen. Man havde jo sagt til ja til noget, man ikke rigtig vidste, hvor ville ende.

'Bedrag' var Thomas Bo Larsens første store rolle i en tv-serie. Foto: Christian Geisnæs/DR

Thomas Bo Larsen 56 år.

Han blev uddannet fra Odense Teaterskole i 1991.

Har medvirket i bl.a. ’De skrigende halse’, ’Festen’ og ’Jagten’.

Spillede politibetjenten Mads Justesen i DR-serien ’Bedrag’ – den rolle fik han i 2017 en Robert for i kategorien årets mandlige tv-hovedrolle.

- Hvordan oplever du forskellen på at være med i en tv-serie og en film?

- I en tv-serie har man som skuespiller en meget større buket blomster at dele ud af, fordi rollen strækker sig over en længere periode i modsætning til en film, hvor du skal have det hele overstået på halvanden time. I en serie kan man gå meget mere i dybden med tingene.

- Kan du mærke, at danske tv-serier også er populære i udlandet?

- Ja, man kan mærke, at der er en stor respekt og anerkendelse af det, vi laver. Folk bemærker, at vi har vundet priser og er gode til eksempelvis genren ’Nordic noir’.

- Er der kommet flere penge i tv-serierne?

- Ja. Helt klart. På grund af alle streaming-tjenesterne er der en masse penge i omløb, som der ikke var før i tiden, da alle pengene blev brugt på film. Der er heldigvis sket en stor udvikling.

Tre jeg selv kan li'



1. 'Forbrydelsen'



Foto: Tine Harden/DR

- Den havde en underliggende uhygge og uforudsigelighed, som jeg holder meget af. Alle spillede fantastisk, og der var hele tiden et underliggende mørke og noget usagt. Der var en masse hemmeligheder, og det kunne gå i mange retninger.



2. 'Breaking Bad'



Foto: TV2

- Den holdt et superhøjt niveau hele vejen igennem alle sæsoner, hvilket er ret usædvanligt for den slags serier. Det er en fantastisk serie, og jeg var med hele vejen.



3. 'Matador'



Foto: Else Tolstrup/DR

- 'Matador' kommer man jo ikke uden om. Det er vel nok den bedste tv-serie, vi har haft her i Danmark. Den er helt fantastisk. Det er de fleste nok enige om.

