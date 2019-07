Derfor blev 'TAXA' en mega-succes

– Hvorfor tror du, at ’TAXA’ blev så stor en succes, som den gjorde?



– Det var en helt ny måde at optage på. Vi optog tre afsnit ad gangen, så vi ikke behøvede at skifte location hver gang. Vi skulle virkelig følge med i, hvad karaktererne havde lavet, og hvordan de så ud. Der var tempo.

– Sådan var det også uden for studiet. Tempoet i livet var sat op, og hvis det gik for langsomt, gad folk ikke se det. Og så er serien også et skidegodt tidsbillede af de sidste tre år af det seneste årtusind.

– Hvad betød rollen som Lizzie for dig?



– Når man arbejder på et teater, er man oftest tilknyttet det teater. Men når man ryger ud i lang tid, som jeg var, da vi lavede ‘TAXA’, så er der andre, der kommer til. Det kunne jeg godt mærke, da vi var færdige, hvor det var lidt svært at komme i gang igen. Det gjorde jeg heldigvis, men der var lige en periode efter.



Foto: Tariq Mikkel Khan/Ritzau Scanpix

Margrethe Koytu 73 år.

Hun blev folkeeje i rollen som Lizzie Boye-Larsen i DR-serien ‘TAXA’.

Ellers er hun kendt fra en række roller på film og teatret.

Hun er uddannet fra Skuespillerskolen ved Aalborg Teater i 1974.

– Hvad kunne du bedst lide ved at spille Lizzie?



– Jeg fik jo lov at grave dybere i forskellige ting. Hun var ikke en flad papfigur. Vi talte om rollerne med forfatterne. Vi havde ikke indflydelse på, hvad der skulle ske med dem, men vi kunne inspirere. På den måde var det sjovt at være med til at medvirke til udviklingen i serien. Det er gensidigt arbejde at lave sådan en føljeton.

– Hvordan var det at være den erfarne i det selskab dengang?



– Det var en vanvittig hyggelig periode af mit liv. De unge var inspirerende, sjove og fantastisk talentfulde. Jeg er stolt af at have været med i en produktion, der har været med til at bane vejen for, hvordan man laver tv herhjemme.

– Vi har hørt, at I også havde nogle gode fester?



– Det kan jeg nikke meget genkendende til. Jeg var vældig vældig munter, når jeg tog hjem om morgenen. Det var VIDUNDERLIGE fester. Pernille (Højmark, red.), Zlatko (Buric, red.) og mig, vi lukkede, slukkede og låste. Alle dansede og havde det fantastisk sjovt.

– Er det stadig Lizzie, du bliver identificeret med, hvis du bliver genkendt?



– Det er det, ja, og det gør ikke spor. Nogle spørger endda ‘hvor er det nu, jeg har set dig?’. Da det startede, sagde jeg alt muligt andet fra min karriere. Men til sidst svarede jeg bare: ‘Det er nok fra ‘TAXA’.

– Hvad får du tiden til at gå med i øjeblikket?

– I øjeblikket går jeg og slapper og ordner og nusser. For at sige det mildt så laver jeg ikke en skid. Jeg passer mig selv, nyder det. Rydder op og smider ud. Det skal man også en gang imellem.

Tre jeg selv kan li’

1. ‘Borgen’

Foto: Anthon Unger/Ritzau Scanpix

- Det er et godt tidsbillede. De har virkelig ramt alt det spin og lort, der er i politik. Man kom ind bagved og så, hvordan der bliver fiflet og lobbyet.

2. ‘Matador’

Foto: Rolf Konow

- Jeg synes, det er den flotteste, klassiske tv-serie, vi har. Velspillet, velskrevet og velinstrueret. Ikonisk.

3. ‘Forbrydelsen’

Foto: Tine Harden/DR

- Den var godt skruet sammen. Vanvittig godt skruet sammen. Ingen anede, hvem der var morderen.