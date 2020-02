Derfor er min kæreste hemmelig

Thor Farlov har fundet kærligheden, men han er ikke meget for at afsløre sin nye kærestes navn

For bare et par uger siden afslørede den ene halvdel af hitduoen Citybois Thor Farlov, at han havde fundet kærligheden, og at han nu kalder en sød pige for sin kæreste.

'Det er første gang, jeg har kunnet svare et ærligt ja til dette spørgsmål, og det er med den bedste følelse! Vi er lige kommet fra hjem fra LA, og 2020 behandler os godt', lød det i den forbindelse i en mail fra Thor Farlov til Ekstra Bladet.

Da Ekstra Bladet mødte ham til gallapremiere på 'Klovn - The Final' satte Thor Farlov flere ord på sin nye flamme:

- Jeg har det rigtig godt. Som jeg også har fortalt jer tidligere, så har jeg fået en kæreste. Det hele er meget mere stille og roligt nu, og alt er godt, sagde han med et stort smil.

Vil ikke i søgelyset

Han var dog stadig ikke meget for at fortælle mere om, hvem hans udkårne er, og hvor han har mødt hende.

- Det er en pige, som jeg er meget, meget glad for, og det er en pige, som ikke ønsker at være i søgelyset. Det er første gang, jeg har en rigtig kæreste, så jeg er rigtig glad, sagde han videre.

Ifølge Thor Farlov er pigen ikke kendt i offentligheden, og det er han glad for.

- Hun er ikke kendt, men hun er kendt hos mig, fordi jeg elsker hende, sagde han med et smil og fortsatte:

- Så jeg er lykkelig. Alle vores sange kommer til at handle om kærligheden nu, sagde han med et grin med henvisning til Citybois nye single 'Det kom som et chok', som netop handler om kærlighed.

Thor Farlov blev landskendt, da han sammen med vennen Anthon Edwards stillede op i 'X Factor' i 2014 som gruppen Citybois, som blev enormt populær blandt især teenagepiger. Siden da har gruppen fortsat og har haft flere hits.

