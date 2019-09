Derfor er Plum helt forsvundet fra tv

- Jeg er for gammel og grim, vurderer Camilla Plum, der har opgivet at få tv-comeback

63-årige Camilla Plum har gennem årene været frontfigur i talrige populære programmer på DR - blandt andet 'Camilla Plum og den sorte gryde', 'Camilla - mad der holder' og 'Krudt og krydderier'.

Satser man på at få Plum at se på skærmen i andet end genudsendelser, vil man dog sandsynligvis blive skuffet. I hvert fald hvis man skal tro hovedpersonen selv.

- Jeg tror, jeg er blevet for gammel og grim til, at de gider at have mig på fjernsyn for nu at sige det, som det er, siger Camilla Plum til Ekstra Bladet.

Er du ikke lidt hård ved dig selv med den vurdering?

- Tjoe, men sådan er det jo. Det er ikke mig, der synes det, men tilrettelæggerne og dem der producerer programmerne, de er jo alle sammen mænd over 60, men de synes jo, at kvinder over over 60 er langt ude.

Camilla Plum har ikke meget tilovers for de mandlige magthavere i tv-branchen. Foto: Jacob Ehrbahn

Er det ikke lidt af en generalisering?

- Hvis du lægger mærke til det, så er alle de mandlige studieværter ret gamle, men kvinder de må ikke være ret gamle. Det er lidt barnerov. Man har hørt det før, men ikke desto mindre er det altså sandt.

Vil du gerne tilbage og lave tv igen?

- Ja, jeg vil helt vildt gerne tilbage og lave noget.

Camilla Plum er tilsyneladende helt færdig hos DR. Foto: Claus Bjørn Larsen

Kan du så ikke bare selv sætte noget i gang?

- Jo, det kunne man vel godt, men det er nu også meget skønt, når det er en rigtig tv-station, der står bag og laver det. Men som det er nu, så koncentrerer jeg mig bare om min egen butik, siger Camilla Plum, der har travlt med at drive Fuglebjerggaard og en en gårdbutik på Nørrebro i København

