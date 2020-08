Derfor er vi ikke kærester

26-årige Sami Hansen og 21-årige Lea Othmar er kendt fra 'Paradise Hotel', men nu skifter de til konkurrenten Discovery Networks som deltagere i det nye realityformat 'Singletown'.

Her skal kærestepar teste kærligheden til hinanden ved at gennemleve sommeren som singler med dates, og hvad der ellers hører til af fristelser. Sami og Lea har ellers flere gange proklameret, at de ikke er kærester, og det står de ved, da Ekstra Bladet møder dem i de to lejligheder, som parrene deles i.

- Vi har noget kørende, og vi bonder på et helt andet niveau. Vi elsker hinanden meget højt, bor sammen og er hele tiden sammen, men vi er ikke kærester, siger Lea Othmar, der dog mener, at de er mere end bare bollevenner.

- Kærestetitlen har vi bare ikke. Jeg føler, vi er soulmates. Jeg skal også først vide, at jeg kan stole på Sami, og det får jeg at se nu.

Satser alt: Tankerne kører rundt

Sami: Min skyld

Sami og Lea bor sammen i Samis lejlighed i Københavns nordvestkvarter. De tilbringer næsten alle ugens dage sammen og bekræfter gerne begge, at de 'har noget kørende'.

Men spørger man Sami Hansen er der en særlig grund til, at de ikke er kærester, og den falder på ham.

- Det er på grund af mig. Jeg har ikke mandet mig op og fundet den rigtige måde at gøre det på. Jeg vil gerne gøre det til noget specielt. Noget ekstraordinært. Jeg har nogle ting, jeg overvejer. Enten noget ferie efter det her program, hvor jeg kan gøre det på en romantisk måde.

- Eller på en sjov måde, som jeg lige skal have grejet, så det bliver godt. Der skal gøres noget ud af det. Det skal ikke ske på en onsdag aften med lorte-tv på fjerneren, siger han.

Lea Othmar har tidligere deltaget i 'Paradise Hotel' og 'Paradise Kollektivet'. Foto: Janus Nielsen

Kys ødelægger alt

Lea ser 'Singletown' som en oplagt mulighed, hvor de begge kan se, om de kan stole på hinanden, og om de savner hinanden.

- Det er ikke sådan, at vi skal være kærester, hvis vi klarer det her, men nu har vi været sammen hver dag, vi bor sammen, så at få lidt afstand og se, om vi savner hinanden, er måske meget sundt. Jeg savner i hvert fald Sami, siger hun.

Trine vil smadre dine fordomme

- Lea, hvad vil det betyde, hvis Sami kommer til at kysse med andre, når han er på dates?

- Det vil ikke være fedt at se, men så vil det måske bekræfte, at vi bare skal fortsætte som venner. Vi ville nok også blive uvenner, siger hun.

- Sami, hvad vil det betyde for dig, hvis Lea kommer til at kysse med andre?

- Hvis hun kysser med en anden, så er det slut. Hun ved godt, hvor min grænse går. Men jeg stoler på hende 100 procent, siger han.

Hvordan det går Sami og Lea i 'Singletown', kan ses på streamingtjenesten Dplay til efteråret.