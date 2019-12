Derfor flytter han: - Jeg kan ikke holde det ud

Thomas Blachman sætter nu et par ord på, hvorfor han har valgt at sætte sin lejlighed på Vesterbro til salg

For en lille måneds tid siden kom det frem, at 'X Factor'-dommeren Thomas Blachman har sat sin Vesterbro-lejlighed på Sønder Boulevard i København til salg.

Blachman har kun stået som ejer af den 124 kvadratmeter store lejlighed i lidt mere end et år, men har altså alligevel besluttet sig for, at det nu er tid til at give adressen videre. 6,6 millioner er lejligheden sat til salg for.

Da Ekstra Bladet mødte ham til et interview forud for den nye sæson af 'X Factor', som får premiere 1. januar 2020, forsøgte vi at få svar på, hvorfor han har valgt at sætte sin lejlighed til salg.

- Det rager ikke nogen. Jeg sidder jo heller ikke og spørger dig om, hvorfor du skal flytte nu, og hvad fanden der er galt, sagde den 56-årige 'X Factor'-dommer til at begynde med, da Ekstra Bladet spurgte ind til salget af lejligheden.

- Får det indflydelse på din deltagelse i 'X Factor' og din transporttid?

- Det får ikke en skid indflydelse på noget. Der sker jo heldigvis ting i ens liv hele tiden. Det kan være, at man tænker, at i morgen kunne det være fedt at være der, men så er det det ikke mere, for så skal der noget andet til. Der er ingen, der ved, hvad der skal ske, sagde han hemmelighedsfuldt og afviste derved samtidig at løfte sløret for, hvor han nu skal bo.

Thomas Blachman er generelt ikke meget for at tale om sit privatliv. Foto: Linda Johansen

Vil væk

Efterhånden som interviewet skred frem, satte Blachman dog alligevel et par ord på, hvorfor Vesterbro ikke længere passer til ham, hans forlovede, Julia Werup, og deres lille søn, som i dag er tre måneder gammel.

- Vesterbro er mange unge mennesker, som konkurrerer helt sindssygt med hinanden på deres perfekte ladcykler. Man kan se, at ligeså snart, der ikke er nogen, der kigger, så begynder forældrene at skændes, ikke? Udadtil så kører det bare ikke. Jeg kan ikke holde det ud. Jeg kan ikke se mig selv rende rundt blandt dem. Så det skulle jeg væk fra, fortalte han.

Thomas Blachman bor ifølge Boliga lige nu med sin lille familie på en husbåd ved Holmen i København. Den købte Blachman i 2013, og han nu er i gang med at restaurere den.

- Jeg har stadig båden. Den vil jeg altid have. Den elsker jeg. Det er fantastisk at gå over en landgangsbroen og så være i sin egen verden. Man har det særlige lys og vandet, og så er man alligevel så tæt på det hele. Vinteren bliver også nemmere at komme igennem på den måde, lød det fra ham.

Thomas Blachman er endnu en gang at finde i dommerstolen, når 'X Factor' får premiere 1. januar 2020 på TV2.