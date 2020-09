Derfor forsvandt hun fra skærmen

Når 'Mit plastikmareridt' torsdag aften har premiere på TV3, vender kirurgen Faye Sarmady tilbage, efter hun i et par år har været væk fra programmet og i stedet erstattet af kirurg Marie Louise von Sperling.

At Faye Sarmady ikke har været på skærmen i en længere periode, er der en særlig grund til, forklarer hun til Ekstra Bladet.

- Jeg er jo overlæge på plastikkirurgisk afdeling på Rigshospitalet, hvor jeg arbejder fuldtid, og så har jeg været på Amalieklinikken samtidig. Derudover havde jeg 'Mit plastikmareridt', så man kan sige, at jeg havde tre jobs, siger hun og fortsætter:

Se også: Efter 'Mit plastikmareridt': - Det er for meget

- Jeg havde brug for ikke at arbejde så meget, så derfor tog jeg en pause fra 'Mit plastikmareridt', for jeg havde for meget om ørerne. Men nu fik jeg mulighed for at komme tilbage igen, og det passede godt med resten af mine planer på det tidspunkt.

Faye er tilbage i 'Mit plastikmareridt'. Foto: Nent Group Danmark

Ifølge Faye Sarmady har det været dejligt smertefrit at vende tilbage til 'Mit plastikmareridt', og hun har glædet sig til igen at være en del af programmet.

- Det har faktisk været rigtig fint. Det var nemt at komme tilbage. Det at lave tv har jeg jo prøvet før, så det var et dejligt gensyn med hele filmholdet. Jeg kan godt lide at arbejde på den måde og gøre noget for dem, der er kommet i klemme, siger Faye Sarmardy, der har savnet at være en del af programmet.

- Jeg savnede det, for det er jo en anden måde at lave mit erhverv på. Arbejdsgangen er jo anderledes, end jeg plejer, og det er meget rart med nogle skift og noget adspredelse på den måde. Jeg bestemmer jo ikke, hvem der kommer ind. Der er ikke ligeså faste rammer, og det synes jeg er en stor fornøjelse.

Se også: Efter operation: Blev lam i ansigtet

'Fantastisk følelse'

Den kendte kirurg fortæller, at hun er glad for, at hun i kraft af 'Mit plastikmareridt' kan komme til at hjælpe patienter, der har givet op, og ikke føler, at de har andre steder at gå hen.

- Jeg håber, de tager pænt imod det - Hvordan bliver det at vende tilbage på skærmen? - Jeg glæder mig, og så håber jeg selvfølgelig, at seerne tager godt imod det, siger hun og fortsætter: - Jeg plejer at gå mange positive beskeder, og det er da rart. Jeg kunne egentlig godt tænke mig, at jeg var mere anonym, men jeg ser ikke dansk ud, og jeg bliver hurtigt genkendt. Men folk er virkelig søde og har pli, og dem der ikke kan lide mig, har heldigvis pli nok til ikke at sige noget. - Hvilket øjeblik har rørt dig mest i den nye sæson? - Problemstillingerne er jo de samme, som man har set før, og dermed er det jo mange med problemer med brystkirurgu, som vi ser. Og så er der jo også altid de her folk, der har været i udlandet, hvor de har fået kirurgi, som er gået galt. Jeg kan godt lide, at der er forskellige typer og forskellige samfundslag, siger hun og tilføjer: - De fleste ting, vi har set, har jo været problemer med kropsdele, som man kan skjule for andre mennesker. Men her i programmet har vi en patient med en ansigtsmisdannelse, som er meget sympatisk, og som har været meget præget af, at hun skulle skjule den ene side af ansigtet, fordi hun var hæmmet af det. Det har påvirket hele hendes liv, og det påvirkede mig virkelig meget, for det må være så stigmatiserende, at man har noget, der er så iøjnefaldende. Så hende var jeg virkelig glad for, at jeg kunne hjælpe. Vis mere Luk

- Det er en helt fantastisk følelse at komme til at kunne hjælpe de her mennesker. Det er jo en helt ubeskriveligt dejligt at hjælpe andre mennesker, og man har jo at gøre med mennesker, som er meget taknemmelige for den hjælp, man kan give. Mange af de her mennesker føler jo, at de er havnet et sted, hvor de ikke kan komme videre, og det gør mig glad, at jeg kan hjælpe dem, siger Sarmady, der også fortæller, at hun ofte bliver meget berørt af patienternes fortællinger.

- Jeg har ofte meget ondt i maven, når de fortæller deres historie. Man har lyst til at kramme dem og give dem omsorg og tage sig af dem, for det er hårdt. Mange af mine bekendte siger også, at jeg er meget mindre smilende i programmerne end normalt, men det er også et alvorligt program. Og det er programmets natur. Der er ikke noget at smile af, for det er jo en katastrofe, de her mennesker står i. Jeg har ondt i maven det meste af tid. For det er alvorlige historier.