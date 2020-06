Derfor går de i sort

Siden George Floyds død i Minneapolis har protester fyldt både i gaderne og på de sociale medier.

Flere stjerner i Hollywood og herhjemme har udtalt, at man er trætte af den racisme, der finder sted i USA.

Nu har flere kendte valgt at gå med på en protest på det sociale medie Instagram, hvor de deler et sort billede.

Den verdenskendte makeup-dronning Kylie Jenner har delt billedet med teksten: 'Black Lives Matter' ('Sorte liv er vigtige', red.)'

Det samme har musikeren Rasmus Walter, der dog ikke har valgt at smide en tekst på det sorte billede.

Nabiha har også delt med det kendte hashtag #blacklivesmatter.

Også Twerkqueen og Lukas Graham har delt billedet.

Kampagnen hedder 'Blackout Tuesday', og det er løfte fra musikindustrien i USA om at stoppe med at arbejde på dagen.

Det skriver CNN.

Musikindustrien går på pause for at være med til at protestere over George Floyds død.