Derfor har jeg underskrevet Linde-brev

'Du fortæller, at der stadig er grund til at sige til de yngre generationer, at man godt må sige nej, fordi kulturen stadig findes blandt nogle mænd. Du har ret. Vi oplever det også.'

Sådan lød det blandt andet i et brev til Sofie Linde, som seks TV2-ansatte kvinder tirsdag begyndte at sende rundt til kvindelige medlemmer af deres branche i et forsøg på at indsamle underskrifter og beretninger om sexchikane i medieverdenen.

701 kvinder havde torsdag klokken 15:00 meldt sig i koret, skrev Politiken torsdag aften, da mediet delte alle navnene.

Ekstra Bladet talte efterfølgende med Anne-Katrine Bondo, en af initiativtagerne, som satte ord på, hvad hun tænker om, at så mange kvinder har skrevet under.

- På den ene side, at det er trist, at så mange kvinder har oplevet sexchikane, men omvendt er det jo dejligt, at 701 kvinder vil være med til at tage hul på debatten og melde deres navn ud i offentligheden. Og ikke mindst støtte op om Sofie Linde. Det er overvældende, at det er gået så stærkt. Der er kun gået tre døgn, siden vi gik i gang, sagde hun.

Også mænd skriver under

Det er dog ikke kun kvinder, der har meldt sig på banen. Ifølge Journalisten har også ni mænd underskrevet brevet.

En af dem er kendisfrisøren Danni Sigen. Over for Ekstra Bladet bekræfter han, at han støtter op om initiativet.

- Jeg fik en dreng (da han blev far for nylig, red.), men jeg synes, der skal noget mere fokus på det. Jeg har sgu ikke lyst til, at nogle af mine børn - jeg regner med, at jeg skal have flere - bliver udsat for det, som folk bliver ved med at blive udsat for i form af sexchikane på arbejdspladsen.

- Jeg synes, det er noget af det mest forfærdelige. Det er et af de steder, vi nærmest bruger mest tid, og man skal ikke gå rundt og være bange for, hvem der rager en på røven eller truer en til at give et blowjob, siger Danni Sigen.

Har ikke selv oplevet det

Han kan heller ikke forstå den kritik, der har været af Sofie Linde - blandt andet fordi hun ikke nævnte navnet på den såkaldte tv-kanon, som ville have et blowjob af hende.

- For hvis hun nævnte hans navn, ville det handle om navnet og ikke om selve sagen, siger han.

Sofie Linde satte både fokus på sexchikane og afslørede en graviditet, da hun var vært på Zulu Comedy Galla. Foto: Mogens Flindt

Sexchikane er ikke noget, han selv har oplevet.

- Men jeg er også meget ... altså, hvis jeg får et dask i røven, så bliver jeg bare glad, griner han og fortsætter:

- Men det ændrer jo ikke på, at man skal spørge.

- Jeg støtter op om det, selvom jeg ikke selv har været udsat for det, og der er heller ikke nogen af mine nærmeste, der har prøvet det. Men derfor påvirker det mig stadig at høre, at andre bliver ved med at opleve det.

- Hvad håber du på at opnå med din underskrift?

- Jeg ved ikke, om jeg kan være med til at ændre noget med min underskrift. Men jeg håber, at jeg kan være med til at give Sofie Linde et skulderklap, for det fortjener hun. Det var fandeme stort af hende at stille sig sådan op.

Læs hele brevet til Sofie Linde: 'Kære Sofie Linde Tak for, at du havde modet til at tale højt. Vi har set med fra sidelinjen længe nok, og nu taler vi sammen med dig. Du fortæller, hvordan du oplevede en sexistisk kultur blandt nogle mænd, da du startede i mediebranchen. Du har ret. Vi oplevede det også. Du fortæller, at der stadig er grund til at sige til de yngre generationer, at man godt må sige nej, fordi kulturen stadig findes blandt nogle mænd. Du har ret. Vi oplever det også. Vi har alle oplevet det i større eller mindre grad i løbet af vores karriere. Upassende bemærkninger om vores udseende eller påklædning. Lumre beskeder. Grænseoverskridende fysisk adfærd. Advarsler om, at der er enkelte mænd, vi skal undgå til julefrokosten. Det skete engang. Det sker stadig. Mange har afkrævet dig svar på, hvem 'den store tv-kanon' er. Du har fra starten insisteret på, at det vil du ikke sige. Fordi det her ikke bare handler om en enkelt mands grænseoverskridende opførsel for 12 år siden. Du har ret. Debatten må ikke strande der. Den rækker nemlig langt ud over en enkelt episode og en enkelte person. Det ved vi. Vores ærinde er at flytte debatten væk fra, om det sker ,og i stedet tale om, at det sker, og hvad vi sammen skal gøre for at stoppe det. Vi får at vide, at døren altid er åben. At vi skal gå til ledelsen, hvis vi oplever noget grænseoverskridende. Men i den opfordring ligger hele udfordringen - for hvorfor er det egentlig ikke de grænseoverskridende mænd, I taler til? Ansvaret for at stoppe det her ligger i første omgang hos dem, der ikke kan finde ud af, hvor grænsen går. Og dernæst ligger det hos arbejdspladserne, som skal skabe tydelige rammer, der gør det trygt for en ung kvinde at sige fra og tale højt uden at frygte for sin karriere. Og hos os, der er vidne til noget og intet siger. Dem, der mener, at denne sexistiske kultur ikke længere eksisterer, tager fejl. Hverdagssexismen findes stadig blandt nogle mænd i mediebranchen, men også i andre brancher og på andre typer af arbejdspladser. Mange tænker desværre stadig, at 'sådan er det bare' - og det er dén kultur, hvor sexistiske bemærkninger ikke for alvor bliver set som et problem, vi vil gøre op med. Du har ret, Sofie Linde. Vi skal turde tale højt om den sexisme, der finder sted, så vi kan finde ud af, hvordan vi kommer den til livs.' Vis mere Luk

