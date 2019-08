Derfor hed han Lars Larsen

Det bliver ikke en ny 'Larsen', der overtager dyne-imperiet JYSK efter Lars Larsens død.

For nok gives virksomheden videre i arv til hans egen søn, men efternavnet 'Larsen' er ikke sikret i arven. Den nye ejer, Lars Larsens 47-årige søn, Jacob, hedder nemlig Brunsborg til efternavn.

Den kringlede historie om navneforvirringen forklarede dyne-Larsen i sin selvbiografi 'Go'daw jeg hedder Lars Larsen - Jeg har et godt tilbud' fra 2004.

Lars Larsen har ellers brugt millioner af kroner på at sikre, at alle danskere skulle vide, at det var det danskklingende navn Lars Larsen, der stod bag JYSK.

Der har sågar været flere, der er overbeviste om, at navnet er købt, fordi det lyder godt og folkeligt.

'Brunsborg' truet

Lars Larsens børn, Jacob og Mette, har begge fået deres mors efternavn. Hvorfor faderens navn mod traditionen ikke er gået i arv, forklarer han sådan:

'Som alle ved, er der ufattelig mange Larsen’er – og kun ganske få Brunsborg’er. I den nærmeste del af Kris’ (Lars Larsens kone, red.) familie var der faktisk kun hende, der havde børn. Vi var ganske vist blevet gift Larsen, som sig hør og bør. Men efter nogle år, da Kris begyndte at indse, at familienavnet kunne uddø, tog hun affære', skriver han.

Jacob Brunsborg skal fremover sidde i formandsstolen i firmaet JYSK. Foto: Hennring Bagger/Ritzau Scanpix

Derfor gik Kristine i gang med at overbevise Lars Larsen om, at hun selv og børnene skulle skifte navn til Brunsborg i stedet for 'det legendariske navn Larsen'.

Lars Larsen blev overtalt, og de officielle papirer kom i rette myndigheders hænder. Med tiden følte Lars Larsen sig dog uden for familiesammenholdet og skiftede derfor efternavnet ud.

'Så skete det … Den 'verdensberømte' ærke-dansker Lars Larsen - kendt fra alle medier i Jylland og omegn - hed pludselig Lars Brunsborg.'

Larsen til sine dages ende

Den lille Brunsborg-familie var godt tilfredse med navneskiftene. Men det var pressen ikke. Faktisk var forvirringen total.

Lars Larsen mødte påstande om, at han altid måtte have heddet Brunsborg, og andre mente, at han var blevet 'højrøvet' og derfor byttede det folkelige Larsen ud.

Han forsøgte da også fortsat at kalde sig Lars Larsen udadtil. Men den gik ikke, og han blev hele tiden mødt med, at det hed han jo faktisk ikke på papiret.

'Til sidst blev det for meget for min søde kone, Kris. Til min 40-års fødselsdag gav hun mig mit dåbsnavn tilbage. Hun havde fået ordnet alle papirer, som jeg så blot skulle underskrive. Nu var jeg igen en ægte Lars Larsen – og det vil jeg vedblive at hedde til mine dages ende … Det har jeg og sikkert også pressen det bedst med'.

Så ifølge Lars Larsen selv var den god nok - han hed Lars Larsen.