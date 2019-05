Derfor hedder hun Nikita

Den danske alt -mulig-kvinde Nikita Klæstrup mødte onsdag aften op på den røde løber til gallapremiere på Elton John-filmen 'Rocketman'.

Adspurgt til hendes forhold til den kulørte hitmager afslørede hun en hidtil ukendt familiehistorie.

- Jeg er faktisk opkaldt efter en Elton John-sang, så på den måde har jeg altid haft et nært, personligt forhold til Elton John. Mine forældre har altid haft en interesse for ham og hans musik, og det er derfor, jeg er opkaldt efter ham, siger Nikita.

Har de sagt til dig direkte, at du er opkaldt efter sangen?

- Ja, men hvis du spørger mig, var det nok lidt en lappeløsning, fordi min mor aldrig fik den der scanning. Hun havde bare på fornemmelsen, at jeg var en dreng, så i ni måned gik hun rundt med mig i maven og kaldte mig Bastian. Så kom jeg ud og var en pige, og de tænkte: 'Oh fuck!', siger Nikita og fortsætter:

- Så min teori er, at Nikita var det bedste og første, de kunne komme på, selv om min mor siger, at det var det eneste navn, der passede lige præcis til mig. Men det skal man jo sige som mor.

Nikita Klæstrup på den røde løber til The Voice-arrangement i Tivoli. Foto: Mogens Flindt

Udover at frekventere de røde løbere har Nikita netop nu travlt med at studere, hvilket desuden medfører, at hun skal bruge det meste af sin sommer i selskab med en kørelærer.

- Jeg arbejder på at få taget kørekort, og det skræmmer mig fra vid og sans. Jeg gør det udelukkende, fordi jeg studerer tv- og medietilrettelæggelse, og jeg har måttet erkende, at det er nødvendigt at have bil i mediebranchen. Det er altså bare mere praktisk end DSB, siger Nikita.