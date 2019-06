Derfor må Schmeichel droppe bryllupsrejsen

Efter Peter Schmeichel i går blev gift med sin udkårne - den tidligere model Laura von Lindholm - i Egebæksvang Kirke på Strandvejen i nordsjællandske Espergærde tog han sig usædvanlig god tid til at tale med pressen.

Schmeichel talte med pressen, efter han og Laura havde fået papir på hinanden i kirken. Foto: Ole Steen

Schmeichel fik sin Laura: Jeg er et rigtig godt sted i mit liv

Her kom han blandt andet ind på sine planer for den allernærmeste fremtid, der lidt utraditionelt ikke inkluderer en eksotisk bryllupsrejse.

Peter og Laura har nemlig valgt at droppe bryllupsrejsen og håber i stedet, at den danske sommer viser sig fra en lidt bedre side end i disse dage, hvor store mængder regn og torden har domineret vejrudsigterne.

Peter og Laura blev på deres bryllupsdag fragtet standsmæssigt i en stor, hvid Volvo. Foto: Ole Steen

– Vejret er jo simpelthen så pragtfuldt, at jeg hver sommer tænker: ’Det er jo hårdt nok om vinteren, så hvorfor rejse væk, når vejret endelig er godt. Hvorfor ikke bare nyde det her’, siger Peter Schmeichel og tilføjer:

– Derfor har vi ikke nogle rejseplaner lige nu. Vi overvejer at tage på en bryllupsrejse til efteråret, men vi er ikke kommet så langt med det endnu. Der sker rigeligt herhjemme for tiden.

Det forelskede par kunne ikke holde deres kyssetrang tilbage. Foto: Ole Steen

Til eksamen

En anden grund til, at Schmeichel har måttet droppe bryllupsrejsen er, at han ganske snart skal til eksamen, så han er i stand til at gøre alvor af sine trænerdrømme.

- I næste uge er jeg til eksamen på min pro-licens, så vi kan ikke rejse. Jeg rejser selv. Det er i England, jeg gør det (tager til eksamen, red.), så jeg er væk hele næste uge, siger Peter Schmeichel til Ekstra Bladet.

To gode, gamle venner - John 'Faxe' Jensen og Peter Schmeichel. Foto: Ole Steen

Venner fra sportens verden

Blandt de fremmødte i kirken var en del af Schmeichels kollegaer fra sportens verden - blandt andre den tidligere NFL-kicker Morten Andersen og landsholdslegenden John 'Faxe' Jensen.

Peter og Laura har været sammen siden 2014. Før det dannede Manchester United-legenden i 31 år par med hustruen Bente Schmeichel, men de to blev skilt i 2013.

De har sammen børnene Cecilie og Kasper, der begge var med i kirken.