Derfor pendler L.O.C. til Sydfrankrig

Når man er blevet far, må man rejse langt for at få arbejdsro

Den danske rapper L.O.C. kan netop nu opleves som afskyelig snemand i biograffilmen 'Littlefoot', men han har bestemt ikke lagt musikken på hylden, fortæller han til Ekstra Bladet.

Tempoet og arbejdsprocessen er dog blevet en del anderledes, efter der er kommet børn på banen.

- Det er jo en proces, der bliver lidt anderledes af at få et barn, må man sige, men jeg er lige så stille i gang med at lave nogle ting, siger L.O.C. og fortsætter:

- Jeg har fundet et fedt sted at indspille nede i Frankrig, så jeg ligger og pendler lidt. Det med at pendle er nok lidt et postulat. Det er jo også for lige at komme ned og få lidt sol en gang imellem.

Liam O'Connor til premiere på filmen 'Smallfoot', hvor han har lagt stemme til en af de centrale karakterer. Foto: Jonas Olufson

Han understreger, at det bestemt ikke er fordi, der er mangel på musikalsk talent i Danmark, men simpelthen en nødvendighed og en konsekvens af, at han og hans legekammerater har fået familiemæssige forpligtelser, der kan være svære at undslippe, hvis man holder sig i nærheden af matriklen.

- Det er masser af dygtige folk her, men vi skal et sted hen, hvor vi ligesom kan isolere os. De fleste involverede har jo nogle børn, de skal hjem til og alt sådan noget. Jeg er ikke dernede hele tiden. Det er lidt mere som i gamle dage, hvor man samlede nogle demoer ind og tog af sted et par dage ad gangen, siger L.O.C.

Hvor langt er du med pladen?

- Næsten ved at være der, men man bliver aldrig færdig, så det tager den tid, det tager.