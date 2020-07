- Derfor sagde jeg nej til 'Vild med dans'

Direktøren for Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, har gennem de seneste måneder optrådt et utal af gange på tv i allerbedste sendetid.

Den erfaring kommer han dog ikke til at tage med sig videre i en vals eller en jive i danseshowet 'Vild med dans', selv om han faktisk er blevet tilbudt at være med i den kommende sæson.

Det afslørede den 55-årige coronageneral tirsdag aften til tv-vært Natasja Crone i TV2-programmet 'Go' Aften Live'.

- Desværre ikke, Natasja. Det kunne ellers have været sjovt. Det kunne have været rigtig sjovt for mig at danse med Silas Holst, sagde Søren Brostrøm ifølge Billed-Bladet med et smil.

Brostrøms mor smækkede røret på

Tilbage i marts, da store dele af Danmark lukkede ned for at mindske spredningen af coronavirusset, var det fra Søren Brostrøm, at danskerne fik at vide, hvad der var op og ned.

De adskillige pressemøder, som han har deltaget i side om side med statsministeren, har skaffet ham en plads blandt de allermest kendte navne i dagens Danmark.

Derfor har han også været bevidst om, at han i interviews ikke kun kan fortælle om sundhed og epidemien. Han er også nødt til at dele ud af sig selv og sit privatliv, har han erkendt.

- Jeg har erfaret fra tidligere, at det ikke er tilstrækkeligt bare at være Sundhedsstyrelse og embedsmand. Man skal også kunne mærke, hvor jeg kommer fra.

- At jeg har været læge og gynækolog i 20 år. At jeg kommer fra en lægefamilie og har nogle værdier med i ballasten. Det er også vigtigt, sagde han i 'Go' Aften Live' ifølge Billed-Bladet.

Det bliver dog for meget af det gode, hvis han også skal dele ud af sine dansetrin, mener han.

- Det havde været en fantastisk fysisk udfordring. Formentlig den største fysiske udfordring, siden jeg gik til juniorfodbold, sagde Søren Brostrøm ifølge Billed-Bladet.

Den næste sæson af 'Vild med dans' - uden Søren Brostrøm - kan ses på TV2 til efteråret.