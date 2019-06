Derfor valfarter danske kendisser til Frankrig

I maj kunne Ekstra Bladet afsløre, at TV3 var ved at lægge i kakkelovnen til en ny omgang 'Fangerne på Fortet' efter ti års pause.

Dengang ville TV3 hverken be- eller afkræfte, at der var planer om at udsætte en række danske kendisser for fysiske og psykiske prøvelser på franske Fort Boyard, men mandag fortalte tv-stationen endelig, at den er god nok.

Samtidig med, at den endelige bekræftelse kom, begyndte flere kendte TV3-ansigter at lægge billeder på Instagram om, at de var på vej til Frankrig.

Og kendissernes følgere er ikke i tvivl om, at det betyder, at de skal være med i de kommende strabadser på fortet i havet ud for den franske kyst.

Blandt dem, der har sat kurs mod Frankrig, er Janni Ree og Amalie Szigethy.

'Nye optagelser. Shyyyy', skriver Amalie Szigethy blandt andet på sin profil, hvor flere svarer, at de er sikre på, at de to 'Forsidefruer' skal være med i 'Fangerne på Fortet'.

Flere har bemærket, at duoens tv-kollega Gunnvør Dalsgaard også er rejst til Frankrig.

Det samme er flere af medlemmerne af 'Familien fra Bryggen'. Geggo har lagt et billede op af sig selv, sin mand, Cengiz, samt Didde.

'Jeg glæder mig til at dele med jer hvad vi laver - jeg kan afsløre at det ikke er Familien fra Bryggen, men noget andet vi filmer til', skriver hun.

Igen bliver der gættet på, at det er 'Fangerne på Fortet', det nygifte par og Linses veninde skal være med i.

Den tidligere tennisstjerne Frederik Fetterlein har også lagt et billede af sig selv i en bus i Frankrig ud på Instagram.

Hans følgere på det sociale medie er heller ikke længe om at lægge to og to sammen.

'Hils den vise mand i tårnet', skriver én.

Hos TV3 er man dog ikke meget for at bekræfte noget som helst:

'Vi stiller op med et stærkt felt bestående af alt fra skuespillere, sportsstjerner og sangere samt en håndfuld stærke personligheder fra vores egne programmer. Hvem det er, ønsker vi ikke at afsløre endnu, men jeg kan sige én ting; seerne kan godt glæde sig', lyder det i en mail fra programdirektør Kenneth Kristensen.