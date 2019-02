Derfor var Jarl ikke til Ole Stephensens bisættelse

Der var stuvende fuldt i Holte Kirke, da venner og familie til den afdøde tv-vært Ole Stephensen fredag gav deres sidste farvel.

Men én var ikke til at se.

Den 67-årige tv-mand Jarl Friis-Mikkelsen var ikke mødt op.

Til ugebladet Her & Nu oplyser han, at han desværre ikke kunne deltage i bisættelsen på grund af en aftale i udlandet.

Derfor er han også glad for, at han fik lov til at sidde hos ham og sige et privat farvel på hospitaler, fortæller han til ugebladet.

Jarl i chok: Tog på sygehuset og sagde farvel til Ole

Kom som en bombe

I årevis var Jarl Friis-Mikkelsen og Ole Stephensen et fasttømret makkerpar, der trak seere til tv-serien 'Brødrene Øbberbøv' i 1983 og fik næsten en million danskere i biografen i 1985 til 'Walter og Carlo - op på fars hat'.

Jarl Friis-Mikkelsen har tidligere beskrevet det som en bombe, da han fik beskeden om Ole Stephensens død.

- Det kom meget bag på mig.

- Timingen var helt skæv. Han var kun 63 år. Han var jo ellers en stor og stærk, robust fyr. Så jeg må sige, at det tog pippet fra mig i går, da jeg fik beskeden, sagde Jarl Friis-Mikkelsen til Ekstra Bladet.

- Han var en kompagnon og en ven, jeg har haft i rigtig mange år, og som jeg har arbejdet sammen med under rigtig mange forhold.

- Vi er meget forskellige. Han er et meget seriøst, undersøgende og vidende menneske, hvor jeg mere er underholdningsagtig og filosofisk.

- En underlig konstellation, men da vi blev sat sammen, klingede det bare med det samme, tilføjede Jarl Friis-Mikkelsen.

Blomster fra Line Baun

Heller ikke Ole Stephensens mangeårige 'Go’ Morgen Danmark'-makker Line Baun Danielsen var med i kirken. Hun var i Marokko med sin mor, hvilket havde været planlagt længe, fortalte hende veninde Charlotte Bircow til Ekstra Bladet.

Bircow havde derfor to store bårebuketter med og havde skrevet et særligt kort med en sidste hilsen fra Line Baun Danielsen.

- Danmark er blevet et stort menneske fattigere, lød det fra Bircow om Stephensen, som hun lærte at kende i ’Eleva2eren’. Hun indrømmede også, at hun havde haft et lille crush på tv-manden.

Ole Stephensen faldt om i sit hjem 6. februar. Han efterlader en kone og to døtre.

