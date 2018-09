Det bliver i familien: Tv-legendes datter vil i fars fodspor

Gamle deltagere er forment adgang til deltagerlisten i 'Robinson Ekspeditionen'. Det har programmets mangeårige vært Jakob Kjeldbjerg slået fast med syvtommersøm et hav af gange.

Men selv den normalt så barske vært kan ikke holde gode gener ude af ekspeditionen, der måske allerede til næste år kan byde næste generation velkommen i overlevelsesprogrammet.

Hov! Afslørede 'Robinson'-legenden lige TV3's planer?

Ser du Robinson i år? Se, Dan 'the man' Marstrand fortælle en sandhed om årets ekspedition. (Video: Lars Sejr)

Her har datteren til 2016-skurken Richard Asklund tænkt sig at smide en ansøgning.

- Jeg har ikke søgt endnu, men jeg har tænkt mig at søge til næste års ekspedition, fortæller 20-årige Sarah Asklund til Ekstra Bladet og tilføjer.

- Jeg ser det som en rigtig stor, personlig udfordring at blive placeret på en øde ø sammen med en masse andre mennesker og forsøge at overleve.

Richard Asklund med datteren Sarah. Foto: Linda Johansen

Gemmer sig bag skærmen

Sarah Asklund lægger ikke skjul på, at hendes far har været en inspiration.

Men han oplevede også ekspeditionens skyggeside, da han ofte var i skudlinjen på sociale medier, hvor han blev kaldt alt fra arrogant til dominerende og værre ting. Det kræver således en tyk skal at selektere i kommentarerne, men den del frygter den 20-årige kvinde dog ikke.

- Det rører mig ikke så meget. De negative kommentarer til min far har typisk været fra folk, som sidder og gemmer sig bag skærmen. Jeg ved, at min far har fået rigtig meget positiv respons fra folk, som han har mødt i den virkelige verden. Jeg ser det heller ikke som noget negativt, at jeg kommer derned som Richards datter. Jeg er min egen, fastslår hun.

Se også: Legende om 'Robinson': Det kommer til at eksplodere

- Er du ligeså dominerende, som din far var?

- Det er et godt spørgsmål. På nogle punkter er vi meget ens, men vi er også meget forskellige på andre. Jeg tror ikke, at jeg er ligeså dominerende som min far. Men vi har samme humor, og vi er begge meget udadvendte personer, som søger det næste rush.

Se også: Kjeldbjerg afslører: Derfor vender 'Robinson'-legender tilbage

Ikke hvis, men når

I baggrunden står en mand med et stort smil. Sidste års fiskegate i 'Robinson Ekspeditionen' har formentlig smadret hans egen drøm om en tur mere i ekspeditionen, men så er det godt, at næste generation i familien Asklund står klar.

Richard oser af stolthed, når snakken falder på datterens mulighed for at kæmpe med om 'Robinson'-trofæet, og han erstatter hurtigt journalistens 'hvis' med et 'når'.

- Når Sarah kommer med næste år, så går hun hele vejen. Hun har noget, som jeg ikke har, og det vil give hende den rigtige pondus. Jeg er ikke i tvivl om, at hun tager det hele. Hun har rettidig omhu, hvor jeg måske var lidt for meget fremme i skoene, og det hele skulle gå lidt for hurtigt, erkender han.

Så snart TV3 åbner for tilmeldingen til programmets 21. udgave, smider Sarah Asklund en ansøgning afsted. Hun er allerede så småt begyndt at glæde sig til at prøve kræfter med livet på øen.

- Sulten, udfordringerne og dét at skulle leve sammen med andre mennesker er en stor del af det. Man kommer helt væk fra den virkelige verden, hvor der hele tiden er sociale medier, man skal bruge tid på. Det er du totalt afskåret fra derude. Og selv om det kan være svært at forestille sig, at man kan leve uden mad, så gør man det jo bare og nedbryder nogle barrierer, siger Sarah Asklund.