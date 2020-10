– Jeg er slet ikke vild med dans. Men jeg elsker, at se ’Vild med dans’, siger den 74-årige dansktoplegende Keld Heick, der i år har en ekstra god grund til at følge med i dansedysten, der fredag har sæsonpremiere på TV2.

Hans jævnaldrende hustru, Hilda, skal nemlig svinge sig på dansegulvet sammen med den professionelle danser Michael Olesen.

– Jeg er så stolt af hende. Over, at hun tør. Og selvom hun i øjeblikket er dødtræt, både fysisk og psykisk, når hun kommer hjem efter prøverne, er hun også så glad. Hun elsker det. Jeg glæder mig virkelig til at se hende på dansegulvet i morgen, siger Keld Heick.

Over mit lig

TV2 har flere gange prøvet, at få dansktoplegenden med i programmet. Hver gang har han høfligt afvist – sidst med bemærkningen om, at ’det bliver over mit lig’. For mens Hilda altid har været vild med at danse, har Keld aldrig evnet at bevæge sig på et dansegulv.

– Vi gik skam ellers til dans sammen, da vi var helt unge og nyforelskede. Men jeg brugte ørerne i stedet for fødderne – det var helt nye plader, vi dansede til, og jeg havde bare så travlt med at lytte til rytmen og lære teksterne. Til sidst sagde Hilda, ’du hører ikke til her’, og så stoppede vi med at gå til dans.

Ingen jalousi

Keld Heick fortæller, at flere har spurgt, om han ikke er jaloux over, at Hilda nu skal danse tæt med Michael Olesen, men tanken om jalousi har ikke strejfet ham, bedyrer han:

– Nej, ikke et eneste sekund. Hilda kunne jo være hans mor, eller vel snarere bedstemor, siger han med et grin og tilføjer: – Min opfattelse er, at hun har haft en dygtig og omsorgsfuld dansepartner.