- Det bliver sidste gang

Vi er vant til at se den kendte iværksætter Jesper Buch, der står bag Just Eat, sidde i dommerpanelet i programmet 'Løvens hule' på DR og vurdere håbefulde iværksættere.

Men nu kan vi snart se ham i en helt ny og anderledes rolle. Det sker, når han springer ud som skuespiller i 'Klovn - The Final', som torsdag har premiere i landets biografer.

Da Ekstra Bladet mødte ham på den røde løber til gallapremiere på den nye film onsdag aften på Bremen Teater, satte han et par ord på, hvordan det har været for ham at skifte iværksætteriet ud med skuespillet for en stund.

- Det var en sjov oplevelse. Men det bliver den eneste og sidste gang. For jeg er ikke skuespiller. Jeg skal lave business. Men det var sjovt og fedt, sagde han på den røde løber, hvor han ankom med sin 15-årige datter, Fie.

Her fortalte han også, at han selv er stor 'Klovn'-fan.

- Jeg har set Klovn siden 2006. Jeg synes, det er pragtfuldt, sagde han.

- Hvordan har det så været pludselig selv at stå i midten af det?

- Det var faktisk en ret fed oplevelse at komme helt ind. Jeg havde mange overvejelser omkring det, og om jeg nu skulle begive mig den vej for en kort stund. Jeg talte med nogle af mine gode kammerater, og de sagde: ' Det skal du', og så gjorde jeg det, sagde han videre.

Jesper Buch på den røde løber sammen med sin datter. Foto: Jonas Olufson

På den røde løber var Jesper Buch lidt mere fåmælt, da det kom til, hvorvidt man kommer til at kunne se ham mere i fjernsynet - nærmere bestemt i en ny sæson af 'Løvens hule'.

- Det ved jeg ikke. Det må tiden vise, sagde han med et grin.

I øjeblikket bliver femte sæson af 'Løvens hule' sendt på DR hver torsdag.