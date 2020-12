2020 har på mange måder været et anderledes år. Derfor er der sikkert mange, som ønsker sig at have noget bedre i sigte i det nye år.

For kendisparret tidligere P3-vært Nicholas Kawamura og stylist Trine Kjær byder 2021 i hvert fald på mange nye og spændende projekter.

- Vi er i fuld gang med at pakke vores lejlighed ned, lyder det fra Nicholas Kawamura. Til Ekstra Bladet fortæller han, at han sammen med sin hustru har købt en villa nord for København.

Efter gigantsucces: Afslører nyt Netflix-projekt

- Det er en kæmpe omvæltning at skulle flytte i hus. Vi får lige pludselig vores helt eget. Det bliver så spændende.

Artiklen fortsætter under billedet...



Nicholas med parrets datter på tre år og deres lille ny søn på tre måneder. Foto: Privat

Præcist hvor den lille familie på fire flytter hen, vil parret ikke ud med endnu.

Hjemløse

- Vi har boet i vores villalejlighed her på Frederiksberg i 4,5 år. Da vi købte den, tænkte vi, at vi skulle bo her for evigt, men tingene ændrer sig. Så fik vi først et barn og nu har vi to. Så tænkte vi bare, at vi ville få vurderet vores lejlighed, og så blev den solgt. Så vi står faktisk uden tag over hovedet i en måned cirka, forklarer han og fortæller, at julen bliver holdt hos Trine Kjærs familie i Århus og nytåret i Skagen.

Dansk kendispar jubler over stor nyhed

Og helt hjemløse bliver familien næppe. De har nemlig planlagt at indlogere sig i et lejlighedshotel januar ud. Familien overtager deres nye hus medio januar, hvor de skalerer deres nuværende bolig på 200 kvadratmeter op.

- Vi får mere plads, end vi har nu. Vi skalerer op, fordi vi gerne vil have vores eget sted med plads til nye projekter. Vi er begge to selvstændige, så det ville være fedt, hvis vi kunne det hele under et tag.

Nye projekter

Parret har nemlig et spændende år forud med mange nye projekter ud over drømmehuset.

- Jeg har gang i et musikprojekt, som jeg så får plads til at lave derhjemme, hvilket er virkelig fedt. Og så kommer vi også til at have plads til noget lager i huset. Vi vil gå online med en børnewebshop. Webshoppen er faktisk et projekt, vi havde startet for noget tid siden, som vi lagde på hylden kort, fordi vi fik vores søn, fortæller han.

Artiklen fortsætter under billedet...



Sådan så det ud, da parret sammen med deres datter offentliggjorde, at de ventede sig. Foto: Privat

Webshoppens navn er japansk inspireret og kommer til at hedde amaiamai.

- Amai er japansk, og betyder kære eller den søde.

- Så der bliver gang i 2021. Det kommer til at køre for fuld skrue, lyder det fra Nicholas.

Nicholas Kawamura og Trine Kjær har været gift i to år og har sammen børnene Roberta på tre år og Robin på tre måneder.

John Lennon blev skudt på sin trappesten for 40 år siden