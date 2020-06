- Det er forfærdeligt

Det var ganske specielt for Peter Gantzler at optage femte sæson af 'Rita'. Ikke kun fordi det er den definitivt sidste, men også fordi hans 20-årige datter, Rosa, var runner på serien.

I serien spiller den 61-årige skuespiller Ritas eksmand, Niels, som er blevet en stor kanon i udlandet, men som har taget de mange timer til at opbygge forretningsimperiet fra stunderne med sine tre - nu voksne - børn.

Det forsøger han gennem sæsonen at råde bod på. Især forholdet til sønnen Jeppe, spillet af Nikolaj Groth.

Med sin egen datter med bag kameraet satte det rollen i perspektiv.

- Det var en foræring, at hun var der, når man skal spille far. Min datter er omkring samme alder, som Jeppe har i serien - der, hvor de er fløjet fra reden og skal til at skabe deres eget liv, men stadig har brug for, at vi er der i kulissen. Det er jo det, det handler om som forældre.

- Jeg har hørt voksne mænd kalde det den største sorg i livet ikke at have været der for familien. Den lykke forsøger Niels så at finde, forklarer han.

'Betyder alt'

Peter Gantzlers datter er selv fløjet fra reden, så det var skønt at have hende på hverdagshånd igen, omend det var på arbejdet, fortæller han.

- Men det understreger bare for mig, at det betyder alt at have et godt forhold til sit barn, siger han og uddyber:

- Et godt forhold er jo mange ting, og jeg skal ikke gøre mig klog på, hvad det er for andre. Men for mig er det, at vi altid er der for hinanden. Selv om jeg har det sådan, gik vi ikke rundt og var familiære på settet. Der var endda nogle, som slet ikke opdagede det, men jeg fik jeg da givet hende et knus i ny og næ.

Rosa har været med bag kameraet på flere produktioner, men om hun går i sine forældres fodspor, ved hun endnu ikke. Men snart skal hun på teaterhøjskole for at udforske den del nærmere, fortæller Peter Gantzler.

- Jeg vidste heller ikke, hvad jeg ville, da jeg var 20. Det begyndte så småt, men det var stadig kun under udvikling.

- Jeg synes, det er vigtigt, at man undersøger mulighederne, før man slår sig fast på, hvad man vil bruge sit liv på. Men når man så har taget beslutningen, skal man gå benhårdt efter det.

Det gælder især inden for skuespil, hvor nåleøjet er minimalt. Og selv om kommer gennem det, venter endnu et.

- Er man ikke 1000 procent sikker på, at man vil være skuespiller, og er der noget som helst andet, man ligeså gerne vil, så skal man vælge det andet, siger Peter Gantzler og uddyber:

- Det er en så følelsesmæssig skrøbelig branche. Folk vælger dig til og fra, og man skal være klar til at modtage afvisninger. Nogle kommer i så en uheldig og ulykkelig situation, at de ikke får noget arbejde.

- Det er forfærdeligt at gå med sit talent uden at få det forløst. Jeg står da også engang imellem på min terrasse i disse coronatider og spiller idiot, fordi jeg har brug for at komme af det energi, gåturene ikke kan klare. Det jeg mener er, at hvis du vil være skuespiller, så skal det satme kun være det, man vil.

'Rita' kan ses mandag klokken 20 på TV2 og på TV2 Play. Mens Mille Dinesen indtager titelrollen, ses Lise Baastrup, Nikolaj Groth, Carsten Bjørnlund og Ellen Hillingsø i de bærende biroller.