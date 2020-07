- Det er kogekonens skyld!

Det er en kogekone fra Lollands skyld, at 'Årgang 0'-Rachels forældre i dag kan fejre sølvbryllup.

De havde egentlig forestillet sig, at de skulle sige ja til hinanden 10. juni for 25 år siden. Men sådan blev det ikke.

- Hun kunne ikke den dag. Der fandtes ikke mange kogekoner på Lolland, så vil måtte tage den dag, hun kunne. Og det blev så 1. juli. Så det er kogekonen skyld! siger Theresia Treschow-Kühl til Ekstra Bladet.

Sølvbrylluppet bliver fejret i Oslo, hvor Rachel det seneste år har boet sammen med sin kæreste. Også storebror David er i Norge for at fejre den store dag.

Ud over Rachel og David er Rachels kæreste, Eirik, også med til at fejre dagen. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Vi bor på et rigtig lækkert og hipt hotel. Amerikalinjen hedder det. I aften skal vi også mødes med nogle venner, og så skal vi ud at spise, så det bliver rigtig hyggeligt, siger Theresia Treschow-Kühl og fortæller, at den store fest er udskudt et års tid.

- Vi har mange venner fra England og Italien - faktisk fra Bergamo - og de kunne jo ikke rigtig deltage. Derfor har vi besluttet at udskyde det. Det skal vi ikke gøre til et problem. Vi får det bedste ud af det. Det er ligesom et ægteskab. Det hjælper ikke at hyle. Gør noget ved det, hvis der er et problem, siger hun.

- Hvad er ellers hemmeligheden bag et 25 år langt ægteskab?

- Før det første skal man elske hinanden. Det er sådan set ret vigtigt. Så skal man have respekt for hinanden og huske at lave noget sjovt sammen, siger Theresia Treschow-Kühl, der i mange år ikke boede sammen med sin mand.

Lars Ellebye var apoteker i Jylland, mens hun var præst på Lolland.

- Sådan noget er et spørgsmål om vilje. Hvis man vil hinanden nok, kan man godt få det til at fungere. Og så skal man selvfølgelig stole på hinanden. Hvis man går og forestiller sig, at den anden er utro hele tiden, går man til, siger hun.

Først i 2007 flyttede Theresia Treschow-Kühl og Lars Ellebye sammen i Sønderjylland, hvor de stadig bor. Han driver fortsat apotek, mens hun er præst i Felsted.

