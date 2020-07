- Det er meget ekstremt

- Det er en meget ny og dramatisk form for reaktion, lyder det fra brandingekspert om Mai Manniches beslutning om at ville offentliggøre informationer om personerne bag negative anmeldelser

Søndag kunne Ekstra Bladet beskrive, hvordan smykkedesigner Mai Manniche, der står bag JEWLSCPH, har fået nok, efter hendes virksomhed har fået en lang række dårlige anmeldelser på Googles anmeldelsestjeneste.

Som konsekvens af de negative anmeldelser gik den 36-årige smykkedesigner lørdag til tasterne, hvor hun svarede et flertal af anmelderne benhårdt med et løfte om at offentliggøre deres navne på sin blog.

'hvad er årsagen til din ene stjerne? Vi har aldrig haft dig som kunde, og det er alene chikane du her udfører mod os og vores virksomhed. Vi vil offentliggøre dit navn på vores blog, så din familie, kollegaer og ikke mindst chef, kan se hvordan du udføre hate', lyder et svar fra JEWLSCPH, der går igen til flere.

Se også: Truer kritikere: 'Vil offentliggøre dit navn'

Ekstra Bladet har været i kontakt med brandingekspert Kresten Schultz Jørgensen, der ejer kommunikationsbureauet Oxy, og han er noget overrasket over, hvordan Mai Manniche har valgt at håndtere sagen.

- Det er en meget ny og dramatisk form for reaktion, og det er meget interessant i forhold til, hvad der sker i de her måneder og år, hvor brands og samfundets forbrug bliver politiseret. Det er en meget ekstrem og interessant reaktion, og mig bekendt er det første gang, at en virksomhed går så meget og så bevidst til modangreb, som Mai gør her, siger han til Ekstra Bladet.

Her ses et af Mai Manniches svar.

Vil ske mere og mere

Ifølge Kresten Schultz Jørgensen vurdering vil det at gå til modangreb, som Mai Manniche har gjort, blive mere almindeligt de kommende år.

- Politiseringen af erhvervslivet er kommet i bølger, og det har medført flere tendenser og taktikker i forhold til at håndtere kritik og shitstorms. Man kan som virksomhed ignorere det, indrette sig efter det, ændre adfærd eller gå til modangreb. Indtil nu har de tre første taktikker været de mest almindelige, og derfor er Mai Manniches reaktion også interessant. Jeg tror, at man vil se den tendens mere de kommende år, siger han.

Mai: Skyldes coronakritik De opsigtsvækkende svar fra Mai Manniche har en årsag. Ifølge Mai Manniche er det nemlig ikke mennesker, der har handlet hos hende, som skriver anmeldelserne, men i stedet folk, der ønsker at skade hendes forretning, fordi hun og hendes mor undervejs i coronakrisen har talt alvorsgraden ned. - Du kan se, at de fleste anmeldelser er lavet lige omkring, da corona startede, hvor vi ytrede os. Det gav en masse hate. Jeg er først nu blevet opmærksom på, at de étstjernede anmeldelser ligger der. Det har intet at gøre med min forretning, det er svinere til mig og min mor, siger en Mai Manniche til Ekstra Bladet og tilføjer: - Det her viser, at Google-anmeldelser reelt er værdiløse, når det som her bare bruges som chikane af folk, der aldrig har været kunder hos os Hun mener ikke, at hun truer, når hun siger, hun vil offentliggøre folks navne på sin blog, 'så din familie, kollegaer og ikke mindst chef, kan se hvordan du udfører hate'. - Det er ikke trusler. Jeg gør bare, hvad de gør. De har skrevet en offentlig anmeldelse af mig, som jeg går ud fra, at de står ved. Det her er noget, vi oplever i bølger, når vi er meget fremme i pressen eller andre steder. Det er et generelt problem, og jeg gider ikke finde mig i det, fordi jeg har en holdning til en debat, siger Mai Manniche. Hun lover samtidig, at hun vil stå ved sit ord, samle folks navne og lægge dem ud på bloggen, da hun hævder at have dokumentation for, at der ikke er tale om rigtige kunder. - Vi har en historik, hvor vi kan se, om vi har haft en korrespondance med en, der hedder, som de gør. Vi kan dokumentere alt. Jeg tager det meget alvorligt, hvis nogen har haft en dårlig oplevelse, men de her mennesker har aldrig handlet hos os. De vil bare skade min forretning, siger hun. Vis mere Luk

- Hvilke konsekvenser tror du, at denne her udmelding kan få for hendes brand?

- Det kommer meget an på situationen og virksomheden, og derfor kan jeg heller ikke sige, om det er rigtigt eller forkert. Mai Manniche er et halvpolitisk menneske, og JEWLSCPH er et holdningsdrevet brand. Normalt ville jeg fraråde sådan en reaktion, medmindre man er et holdningsdrevet brand. Hvis man ikke er holdningsdrevet, ville det være helt malplaceret at lave en udskamning af folk, og det kan ende katastrofalt, siger han og fortsætter:

- Men idet Mai Manniche for eksempel har været ude og give sin holdning til kende i forbindelse med corona og andre ting af samfundsmæssig karakter, der ikke har med smykker at gøre, så ved man på forhånd som forbruger, at man har med et holdningsdrevet firma at gøre, og at man kommer til at gå ind i en holdningskamp ved at støtte det produkt.

Kresten Schultz Jørgensen tror derfor også, at strategien kan virke for Mai Manniche.

- I sådan en situation er det vigtigt, at man spiller med åbne kort. Det kan være en nyttig strategi, hvis man gør det åbent, som Manniche gør, men der er samtidig også en kæmpe risiko for, at det kan gå galt, for holdningsprægede brands deler vandene, siger brandingeksperten og fortsætter:

- Der er fordele og ulemper ved at være et holdningsdrevet brand. Dem, der er med dig, er med dig 100 procent, men man får også mange fjender. På mig virker det ikke til, at det er hendes mission at være venner med alle. Hun vil skabe fjender, men også venner, og måske er det i sidste ende godt for business.

- Men er det i orden at gøre på denne her måde og offentliggøre informationer på dem, der har skrevet kritiske anmeldelser?

- Man kan sige, at der i hvert fald er 'no way back'. Når man vælger den tredje strategi, går man i krig.

Mai Manniche har sendt følgende svar på skrift til Ekstra Bladet i forbindelse med brandingekspertens udtalelser:

'Det handler kort sagt om ordentlighed, og at google sikrer, at det er reelle anmeldelser og ikke som her, rent hate. Det truer mange virksomheder og ikke os alene. Et sådan misbrug af anmeldelser er et stigende problem og skal stoppes. Jeg bruger min stemme til at få sat gang i en meget vigtig debat og håber flere vil gøre det samme. Heldigvis har jeg fået massiv opbakning - og det ses da også af de reelle anmeldelser, at vi næsten udelukkende har glade og trofaste kunder'.