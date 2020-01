Du kan stadig nå det. KUN på Ekstra Bladet: Få adgang til Reality Awards-showet HER. Vælg pakken til 49 kr.

Der er fem nominerede til prisen som årets bedste mandlige realitydeltager, når Reality Awards afvikles fredag aften.

Men spørger man paradisoerne Teitur Skoubo og Philip May, så er det reelt kun dem, der kan vinde prisen, som afgøres af seerstemmer. Dermed har de lagt et stort pres på dem selv, og Philip May har lagt meget hjerte i at sikre sig den ærefulde titel, som han også vandt for to år siden.

Det fortalte han, da han sammen med Teitur Skoubo og 'Ex on the Beach'-deltageren Katrine Egebak gæstede Ekstra Bladet.

- Jeg kan ligeså godt være ærlig over for mig selv, jeg tror ikke, at jeg kommer til at blive nomineret igen. Så skal der i hvert fald ske et eller andet sindssygt, jeg føler, at det er min sidste chance. Teitur kan sagtens nå at blive nomineret igen og være med i et stort program. Men jeg føler, at jeg er ved at have krydset alle sammen af, fortalte 30-årige Philip May, der blandt andet har reklameret meget for afstemningen på sin Instagram-profil.

Danskerne stiftede første gang bekendtskab med den muntre humørbombe i 'Paradise Hotel' i 2015. Siden har han deltaget i et hav af programmer, som 'Til middag hos' og 'Divaer i Junglen', som han i år vandt.

Du er ved at løbe tør for programmer at deltage i?

- Ja, ellers er det 'Robinson', jeg skulle lave et eller andet sindssygt i eller 'Hjem til gården' - hvad ved jeg, jeg føler lidt; kan man slutte på toppen?, spørger han.

Slutte simpelthen?

- Ej, jeg vil ikke sige 'slut', men så kan jeg begynde at tænke; hvad er mit næste mål. Jeg satte dette (nomineringen, red.) som mit mål, og det gjorde jeg allerede, da jeg vidste ,at jeg skulle være med i en masse programmer i 2019. Når jeg sætter mig et mål, så skal det bare igennem.

I videoen over artiklen kan du høre Philip May fortælle, hvordan en sejr og ikke mindst et nederlag vil påvirke hans fremtid i branchen, og hvorfor han er færdig med såkaldt hardcore reality.