- Det er overvældende

Selvom bokseren Mikkel Kessler og danseren Mille Funk ikke fik ligefrem fik topscorer af dommerne i aftenens afsnit af 'Vild med dans', gik de dog fra dansegulvet med en helt speciel ros: Parret blev nemlig erklæret det smukkeste i programmets historie.

- Det var da en overvældende kommentar at få, men jeg ved ikke, om de har ret, men det er da skønt, at de synes det, siger Mille Funk.

Hendes hårdtslående partner var dog mest bare glad for at slippe for kritik.

- Man kan danse nok så godt, men så kommer man op til dommerne, der siger, at de lige så en hæl lidt for meget, så man ved aldrig, hvad der sker, siger Mikkel Kessler

- Derfor er det bare dejligt, når der kommer noget positivt. Så er det næsten lige meget, hvad det er.

Dommerne havde en helt specielt ros til Mikkel Kessler og Mille Funk. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Med nød og næppe

Trods den flotte kommentar endte parret dog aftenen med sved på panden, da de var sidste gruppe til at sikre sig en plads i næste afsnit af 'Vild med dans'.

- Jeg følte faktisk ikke rigtigt, jeg kunne høre det, da vores navne blev råbt op, så det var en mega lettelse. Det er aldrig sjovt at stå tilbage blandt de sidste par, fortæller Mille Funk.

- Nu har vi prøvet næsten at smage på omdansen, men vi gjorde det ikke, og det er dejligt.

- Man var lige i tvivl et øjeblik, lyder det fra Mikkel Kessler, der også erkender, at han havde hjertet oppe i halsen, selvom han er vant til lidt af hvert i bokseringen.