- Det er så ulækkert!

- Nu er det nok!

Sådan lyder det i et fælles opråb fra tv-kendisserne Gustav Salinas og Linse Kessler, der begge er bosat på Islands Brygge i København.

De to er nemlig godt og grundig trætte af, at der på Bryggen i øjeblikket flyder med skrald, og at folk ikke rydder op efter sig selv, når de har siddet ude på de offentlige arealer og nydt solen.

- Vi er ikke uvenner længere

Da Linse forleden gik en tur med sin hund, Torben, fik hun nok og vendte om. Ifølge hende var der nemlig affald og glasskår, så langt øjet rakte.

Også Gustav Salinas er flere gange stødt på de store mængder skrald de seneste dage, og det har nu fået de to til at råbe op i en video, som de har delt på deres sociale medier.

- Vi er trætte, og vi har fået nok, indleder Linse og fortsætter:

- Jeg lufter Torben på græsplænerne på havnen. Der er glasskår over det hele. Det er næsten det værste, og vi sejler i skrald. Folk har ingen respekt. De tror, at mor kommer og rydder op efter dem. Det skulle ikke være skæld ud det her, men vi bor her. Vi er virkelig trætte af det. Det er ikke Brygge-boerne, der laver det her. Det er besøgende, siger Linse i videoen og bliver suppleret af Gustav Salinas.

Gustav og Linse har været venner i mange år. I et par år har de to ikke talt sammen, men for nylig lagde de igen deres konflikt bag dem. Foto: Kenneth Meyer

Kan ikke styre deres tissetrolde

Den 29-årige tv-kendis er især træt af, at fulde unge mennesker bruger området omkring hans hjem som toilet.

- Det går over grænsen, når man begynder at pisse på bygninger. Jeg bor her i Siloen, og der er kamera over det hele. Jeg kan se, at der er mange drenge, der ikke kan styre deres tissetrolde. De tror, det er et pissoir. Pis ude i busken. At pisse på bygningerne er bare ikke okay. Det er så respektløst, siger han og kommer med en opfordring:

- Hav respekt for, at folk bor her.

Over for Ekstra Bladet uddyber Gustav Salinas sin kritik.

- Problematikken er, at Bryggen har altid været sådan om sommeren. Der er skrald over det hele. Men det går over grænsen, når folk begynder at pisse ud på folks døre og brække sig ud over det hele. Det er grotesk. Jeg bor i Siloen, og jeg kan se, at de går ind på private områder og pisser ud over det hele. Det er så klamt og chokerende. Det kan næsten ikke beskrives. Hvordan kan nogen mennesker være så ulækre?, siger en frustreret Gustav Salinas.

Han føler sig rådvild, fordi han ikke føler, at der bliver gjort noget ved problemet fra myndighederne eller kommunens side.

- Vi føler os magtesløse, og vi føler ikke, at vi kan gøre noget. Vi bliver nødt til at ansætte en vagt nu her, hvor jeg bor, og bruge vores egne penge på det. Det er frustrerende. Man føler jo, at man er en del af Roskilde Festival, og at man ikke kan slippe ud af det.

Du kan se hele videoen af Linse og Gustav herunder:

Ekstra Bladets fotograf var forleden selv på besøg på Islands Brygge. Her fandt vi en masse skrald efter dagens strabadser i det gode vejr. Se dem alle her:

Foto: Anthon Unger

Foto: Anthon Unger

Foto: Anthon Unger

Foto: Anthon Unger

Foto: Anthon Unger

Ekstra Bladet har forsøgt at få en uddybende kommentar fra Linse, men hun er ikke vendt tilbage på vores henvendelse.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Københavns Kommune.

Se også: Linse i spidsen for ny satsning