Det er slut: Dansk tv-par går fra hinanden

I oktober kunne 'Divaer i junglen'-og 'Dagens mand'-baben Nynne Larsen og 'X Factor'-og 'For lækker til love'-hunken Rasmus Nielsen afsløre, at de var begyndt at date.

Et par uger efter blev de officielt kærester, men nu viser det sig, at de er gået fra hinanden.

- Jeg gik fra hende for cirka tre uger siden. Intet ondt om Nynne, som er en rigtig sød pige, som jeg holder meget af, men jeg så bare ikke en fremtid for os sammen i det lange løb. Så der var ligesom ikke nogen grund til at fortsætte. Jeg har en søn, og jeg begyndte at overveje, om hun var den, jeg ville starte en familie med, og det følte jeg ikke, fortæller Rasmus til Ekstra Bladet.

- Nynne har ikke gjort noget forkert, men jeg havde bare ikke den rette følelse i maven. Jeg har ikke tid til at have et forhold for sjov, selvom man godt kan lide hinanden, uddyber Rasmus, som valgte at gøre det klart for Nynne over en sms.

- Hun skrev til mig, at hun ikke følte, at jeg prioriterede hende nok, og forventede mere, hvilket åbnede op for, at jeg skrev til hende, at jeg ikke følte, jeg havde tid i min hverdag til at give mere og ikke havde den tid lige nu, der skal til i et forhold. Så hun åbnede den lidt selv op, forklarer han sig og tilføjer:

- Vi snakkede dog om det ansigt til ansigt to gange efterfølgende, så det var ikke, fordi vi kun skrev sammen. Det kunne måske godt være gjort mere galant i første omgang, men sådan er det. Jeg føler i hvert fald, det var den rigtige beslutning at slutte det, og vi kommer ikke til at finde sammen igen. Vi er ikke uvenner, men hun blev rigtig såret, så vi snakker ikke rigtig sammen længere.

Nynne blev i juni single efter et længere forhold, og nu er hun tilbage på markedet igen. Privatfoto.

Nynne: Ikke enig

Ifølge Nynne forløb bruddet ikke helt, som Rasmus beskriver det, men hun ønsker ikke at fortælle nærmere om, hvad hun er uenig i.

- Det må Rasmus selv bøvle med. Hvis han føler, han kan forsvare det for sig selv på den måde, så må han jo bare gøre det. Jeg har ikke yderligere kommentarer end det, lyder det kort fra Nynne.

