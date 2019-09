Det er slut: Joan Ørting er blevet single

Sexologen Joan Ørting er single igen efter et halvt år med sin gamle flamme Falke.

- Vi er gået videre i livet. Vi har haft et halvt år som kærester, men vi fandt ud af, at vi havde forskellige værdier, forklarer Joan Ørting til Ekstra Bladet.

Se også: Joan jubler: Jeg har fået en grønlandsk kæreste

Falke, der er 58 år og stammer fra Grønland, har været et mere eller mindre fast bekendtskab gennem mere end 30 år. Da Joan Ørting giftede sig med forfatteren Carsten Islington, så de ikke hinanden i de 18 år ægteskabet varede.

Men da de mødte hinanden til en middag i december, genopstod deres lidenskab, og de troede begge, at det skulle vare til deres dage ende.

- Vi havde forskellige værdier. Han bor i København og går meget op i sin fritid, mens jeg lever på Langeland med mit arbejde på fuldtid. Men det var meget dejligt med erotik og kropslighed efter flere år som singel, fortæller Joan Ørting.

Et grønlandsk kys. Foto: Privatfoto

Gør noget unyttigt: Derfor er overspringshandlinger vigtige

Hun har tidligere fortalt, at de to har været utro overfor deres respektive partnere igennem tiden for at være sammen.

- I hvert fald har vi flere gange - må jeg desværre indrømme - været utro overfor dem, vi har været sammen med, for at vi kunne være sammen. Det har vi dyrket i mange, mange år, fortæller hun i podcasten Sladderkongen.dk.

Sexologen er singel igen. Foto: Linda Johansen

Joan Ørting glæder sig nu til at afholde eventet Singelaften 26. september, hvor hun taler med deltagerne om at tiltrække den rette partner. Men for hendes eget vedkommende, er hun ikke ude og 'lede' efter en ny mand.

- Det lyder som om, at man skal ud og finde en bøtte med kærlighed. Jeg forsøger at være åben og er nysgerrig efter at møde andre mennesker, men jeg er ikke ked af at være alene, siger hun.

Se også: Ørting fortryder forsvar af voldtægtsdømt