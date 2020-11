Det er slut: Kendispar går fra hinanden

Danmark er blevet et kendispar fattigere.

'Singletown'-deltagerne Teitur Skoubo og Christel Trubka bekræfter nu de spekulationer, der har floreret den seneste måned om, at de skulle være gået fra hinanden.

- Vi er ikke sammen mere, siger Teitur Skoubo til Ekstra Bladet.

Han understreger, at de stadig har et godt forhold til hinanden, men da 'det er et ømt emne, har vi ventet lidt med at komme ud offentligt med det'.

Eks-parret deltog som kærester i 'Singletown', hvor Teitur forelskede sig i sin date Anna. De kyssede, og da programmet sluttede, var han klar til at gå fra Christel, der dog vandt sin kæreste tilbage. Teitur fortæller, at bruddet ikke skyldes 'Singletown'.

- Efter 'Singletown' snakkede vi om alle tingene, og vi besluttede os for, at vi skulle være sammen. Vi tog til Færøerne, rejste sammen og havde det faktisk virkelig godt. Men det bunder nok meget i, at jeg er en meget spontan person. Vi har snakket om, at jeg har meget svært ved at tilpasse mig og gå på kompromis, siger Teitur Skoubo og fortæller, at det var ham, der indledte snakken, der førte til bruddet.

- Det var mig, der tog det op, og efter vi havde snakket, blev vi enige om det.

Ikke sjovt

Han beskriver, hvordan det har været svært for ham at træffe de rigtige valg i forholdet og prioritere det.

- Hvis vi er ude og spise, og en af drengene skriver, så i stedet for at tage med hjem, kan jeg godt finde på at tage videre. Det er på den måde, jeg mener, siger han.

- Hvordan har du det med, at det er slut?

- Meget blandet. Det er ikke sjovt. Vi startede med at se hinanden for over et år siden, så det er lang tid siden, og det er jo lidt hårdt.

- Folk, der har set 'Singletown', vil nok tænke, om det handler om, at du skal være sammen med Anna nu?

- Nej, det har slet ikke noget med det at gøre. Da vi kom hjem, var det kun mig og Christel. Vi fik talt om tingene og lagt alt med 'Singletown' bag os, siger Teitur Skoubo.

Som et offentligt kendt ansigt har rygterne svirret længe. Både på de nu hedengangne gossip-kanaler på Jodel, ligesom medier har henvendt sig og følgerne har afkrævet svar fra parret. Det har dog kun forlænget beslutningen om at stå frem med den triste nyhed, fortæller han.

- Det gør jo, at man i højere grad tænker, at man gerne vil holde det bare mellem os to, for man vil gerne finde ud af det sammen - altså hvad man er og ikke er. Der er mange, der spørger, og man vil gerne være sikker, så det ikke havner i den der, hvor man er sammen, så er man ikke sammen og forfra, siger Teitur Skoubo.

- Hvad skal der så ske nu?

- Det ved jeg faktisk ikke, jeg tager tingene stille og roligt. Jeg har jo en virksomhed, som jeg fokuserer meget på og bruger min tid på. Det bliver arbejde, arbejde, arbejde.