Det er slut! Martin og Eva går fra hinanden

Efter fire år som kærester er et af Danmarks mest celebre par, Eva Harlou,42, og 41-årige Martin Jørgensen gået fra hinanden.

Det sker efter længere tid, hvor de to ikke har vist sig offentligt sammen, skriver ugebladet Her&NU.

Parret har heller ikke været kærester i en længere periode, bekræfter Eva Harlous manager, Salli Mortensen, over for Ekstra Bladet.

- Det er korrekt, at de ikke har dannet par i en længere periode, siger Salli Mortensen, der ikke har mere at tilføje til den private sag.

Så sent som ved Copenhagen Fashion Week i august fastholdt filmfotografen Martin Jørgensen ellers, at alt var godt i mellem dem.

I 2018 var alt stadig fryd og gammen. Foto: Mogens Flindt.

Martin Jørgensen og Eva Harlou blev kærester i 2015, efter de med få dages mellemrum blev skilt fra deres respektive partnere. Grevinde Alexandra bad om skilsmisse efter ni år sammen med Martin, da de ikke længere delte 'samme værdier'.

Grevinde Alexandra og Martin Jørgensen til Dronning Margrethes 75 års fødselsdag i 2015. Foto: Ernst Van Norde

To dage senere meddelte Eva Harlou og musikeren Thomas Troelsen, der havde været sammen i syv år, og som havde to små børn, at de også gik hvert til sit. Det skete efter en længere periode, hvor rygterne om Martins og Evas forhold florerede.

Selvom Eva Harlou var vant til mediernes opmærksomhed fra sit virke som vært på 'X Factor', kom opmærksomheden som Martins kæreste alligevel bag på hende.

Eva Harlou og hendes eksmand Thomas Troelsen til dronningens 75-års fødselsdag. Foto: Ernst Van Norde.

- Jeg vil gerne kunne sige til mig selv, når jeg bliver gammel, at jeg gjorde, hvad jeg kunne for at beskytte min familie og mine børn især, og det eneste, jeg har kunnet gøre, er at lade være med at sige for meget til medierne, sagde hun til Ritzau i forbindelse med sin 40-års fødselsdag i 2017.

