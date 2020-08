Det er slut: Single igen

46-årige Nystrøm viste i maj sidste år med et stort smil sin nye kæreste, 30-årige Jeppe Kristoffer Lenz, frem for offentligheden.

Her afslørede hun samtidig, at hun var smaskforelsket.

- Vi har været sammen et stykke tid, men vi har bare holdt lidt lav profil omkring det. Vi har mødt hinanden gennem arbejdet. Jeppe arbejder også med musik. Han er 'backliner' (tekniker, på backstageområdet, red.) for os i Aqua og har været det for en lang række andre bands, fortalte Lene Nystrøm i den forbindelse til Billed-Bladet.

Kærligheden varede dog ikke ved, og de to har derfor nu valgt at gå hver til sit.

Det skriver Se og Hør.

Over for Ekstra Bladet bekræfter Aqua-Lene bruddet og fortæller, at de har været fra hinanden i nogle måneder.

- Jeg kan bekræfte, at forholdet er slut, og det har det været siden januar, lyder det fra Lene Nystrøm gennem hendes manager, Ole-Fredrik Jonsbråten.

Lene Nystrøm og den 16 år yngre Jeppe Kristoffer Lenz var ellers flyttet sammen i Lene Nystrøms villa i Allerød, hvor de havde startet et liv sammen, men i maj flyttede Jeppe Kristoffer Lenz, der arbejder som tekniker og lydmand i Aqua, ud igen.

I stedet flyttede han ind i sin egen lejlighed på Nørrebro, og dermed var bruddet definitivt.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Jeppe Kristoffer Lenz, men han er i skrivende stund ikke vendt tilbage på vores henvendelse.