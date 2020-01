De sidste mange måneder har komikeren Andreas Bo kæmpet med et husprojekt.

Han har købt en stor grund ud til den salte sø i Strøby syd for Køge, hvor han vil opføre et hus.

Men byggeprojektet er langt fra gået efter planen, og her i starten af 2020 går det stadig ikke fremad.

Det fortæller han til Ekstra Bladet.

- Det går helt ad helvede til. Det er så kompliceret, at jeg skriver en bog om det. Advarsler og faresignaler, og hvad du skal vide, inden du begynder på sådan et vanvittigt projekt, siger Andreas Bo, der understreger, at der er lang vej endnu, før han kan gøre sig nogen som helst forhåbninger om at flytte ind på grunden.

- Jeg vil foreslå, at der kommer mursten og et fundament først. Det er virkelig op ad bakke, og det trækker virkelig tænder ud.

- Hvor er det, problemet ligger?

- Jeg tror ikke, jeg skal sige for meget, for så får jeg bare injurier på mig, og det, der er værre. Lad os bare sige, at håndværk er en verden helt for sig.

Andreas Bo er ved at være godt træt af sit byggeprojekt, der er gået i hårknude. Foto: Jonas Olufson

Andreas Bo har derfor i en længere periode boet i en campingvogn, mens byggeriet står på.

- Jeg har ikke givet op endnu. Er det ikke imponerende? Man burde være på randen af både skilsmisse, og hvad der er værre, men der er jeg ikke nået til endnu. Men det tager godt nok flere kræfter, end man lige skulle tro, og det er ikke imponerende.

Andreas Bo gav knap to millioner for sommerhusgrunden, han er i færd med at forny.

Komikeren regner med at bruge yderligere fire til fem millioner kroner på huset.