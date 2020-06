Sangeren Bro, der til daglig kalder sig Kevin Andreasen, fortæller i en ny Viaplay-dokumentar 'Kevin bygger Bro', om det turbulente brud fra kæresten Elina Dahl.

De to mødte hinanden til premierefesten for 2017-udgaven af 'Paradise Hotel', hvor det med det samme slog gnister hos sangeren. Da de mødtes anden gang, besluttede han sig derfor for at kysse hende. Ikke noget 'hej'. Ikke noget kram. Bare lige på og hårdt. Det virkede og kort efter blev de kærester.

I programmet erkender Kevin Andreasen, at han tabte sig selv i de følgende år. Han blev for narcissistisk og glemte Elina i processen.

- Mig og min ekskæreste skulle rigtig flytte ind i den lejlighed, jeg bor i nu, men på daværende tidspunkt havde jeg ikke været så god en kæreste, siger Kevin Andreasen i dokumentaren, hvor han også fortæller, at bruddet tog hårdt på ham.

- Det har været hårdt ikke at være sammen med Elina. Det hårdeste jeg har prøvet med en pige.

Kevin Andreasen i karrierens spæde start, da han hittede med 'Hvor er du bro'. Foto: Maud Lervik

Røgen i fælden

Hitmageren bag numre som 'Sydpå' fortæller, at han nærmest uden pauser har haft kærester de sidste otte år.

- Jeg tror grunden til, at det gik galt var, fordi jeg blev lidt for høj i hatten. Lidt for smart og jeg glemte lidt hende i farten. Jeg blev alt det, jeg ikke ønskede at blive faktisk. Jeg prøvede selvfølgelig, når jeg nu havde tid, og vi havde tid til at være sammen, at invitere hende med ud at rejse. Men det var ligesom min måde at sige; Nu gør jeg det her for dig, og så kan du tage med mig ud og spille. På den måde var jeg ikke en god kæreste, siger han om bruddet fra Elina Dahl.

Efter bruddet udkom han med julesangen 'Igen i år', hvor han synger:

'Jeg har fucket up alt for mange gange / jeg var pisseligeglad da du var bange / for at jeg ville gøre de ting jeg gjorde'

Og

'Jeg har måske været lidt slem i år / Ja igen, igen i år'

Over for Ekstra Bladet afviser han at gå i detaljer, men sender dog et kraftigt hint og fortæller om de 'fælder' han er røget i.

- Jeg kan ikke gå helt i detaljer, men når man har en kæreste, skal man ikke gå rundt og snakke med andre piger.

- Det var en periode, hvor jeg var meget narcissistisk, og det handlede ikke nok om os. Jeg har gjort nogle ting, jeg ikke skulle gøre og været lidt dum, siger han.

Da han stemplede ind på 'Paradise Hotel', kom han til at kissemisse med deltageren Klara Montes, som han efterfølgende gravede sig under lagnerne med. Efterfølgende skrev han på Instagram, at han og Elina holdt pause i netop den periode.

