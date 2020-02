Seerne kan i øjeblikket få et nærmere indblik i livet hos Irina og Morten Olsen i kendisparrets fælles tv-serie, 'The Olsens', hvor de deler ud af deres hverdag.

I det seneste afsnit af Dplay-serien falder snakken på jalousi, og parret er ikke helt enige om, hvem af de to der er mest jaloux i forholdet.

- Jeg er aldrig jaloux. Aldrig. Det kan bare ikke ske. Det er jeg aldrig, siger Irina, mens Morten tydeligvis ikke er helt enig i den påstand og kaster sig ud i en Irina-parodi:

- 'Hvem var det, du skrev med der?', 'Hvem er det?' og 'Hvem er det?', siger han, inden Irina svarer tilbage:

- Det er jo bare, fordi jeg vil have information. Det er jo ikke jalousi. Jeg er aldrig jaloux, påstår hun igen.

Irina beder i stedet Morten om at fortælle ærligt, hvem af de to der er jaloux, og han siger, at det er han aldrig.

- That's a lie (Det er løgn, red), konstaterer hun tørt.

- Jeg er ikke jaloux. Jeg er bange for, at du mister interessen for mig. Jeg er kun jaloux, hvis der er en grund til at være jaloux, fastslår Morten.

Irina og Morten Olsen blev gift i slutningen af 2019. Foto: Jonas Olufson

'Det handler om dine bryster'

I afsnittet peger Irina på, at hun nu er begyndt på at være iværksætter, og det er en branche, hvor der er rigtig mange mænd.

- Jeg ved godt, hvad mænd tænker på. Så kan det godt være, at man er iværksætter, siger Morten og bliver afbrudt af Irina:

- Er det mine bryster? Er det de der bryster?

Det indrømmer Morten, ligesom han må indrømme, at han kigger, hver eneste gang han møder en kvinde med store bryster. Men det tager Irina ikke så tungt.

- Ærligt, når jeg ser en kvinde med en stor barm, så kigger jeg sgu også, slår hun fast.

Du kan se samtalen i klippet over artiklen, mens du kan se de første tre afsnit af 'The Olsens' på Dplay.

