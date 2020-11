- Det har været min redning

Mens meget af kulturlivet ligesom resten af landet lukkede ned, da coronapandemien ramte herhjemme i foråret, lykkedes det under særlige foranstaltninger og retningslinjer at genoptage en del af tv-produktionerne i løbet af sommeren.

For skuespillerinden Anette Støvelbæk har det betydet, at hun kunne fortsætte indspilningerne af både TV2-succesen 'Badehotellet' og den lige så populære dramaserie 'Sygeplejeskolen' på søsterkanalen TV2 Charlie.

- Vi kunne gå i gang i juni måned og har været rigtig heldige. Det har været en redning for mig, at jeg har haft to tv-serier at kunne arbejde på. Jeg kender mange, som virkelig har lidt, fortæller Anette Støvelbæk.

- Min mand (skuespilleren Lars Mikkelsen, red.) skulle have været i udlandet for at filme, og det kunne han ikke. Han måtte blive herhjemme.

- Det har påvirket kulturlivet rigtig, rigtig voldsomt, og det kommer det også til at gøre i rigtig, rigtig lang tid fremover, vurderer skuespillerinden.

Scorer nyt job

Anette Støvelbæk betragter sig selv som heldig. Foto: Emil Agerskov

Netop nu kan Anette Støvelbæk ses i tredje sæson af 'Sygeplejeskolen', som udspiller sig i 1953, i rollen som den strikse afdelingssygeplejerske Ruth, der privat kæmper med at skjule sin seksualitet.

Engang i det nye år vender Anette Støvelbæk tilbage som tobaksfabrikanten fru Frigh i 'Badehotellet', som i ottende sæson er nået til 1941.

Grønnere græs

Man skal aldrig sige aldrig, men som det ser ud nu, bliver hun fortsat på egne breddegrader modsat sin celebre mand, der sideløbende med sin danske karriere også har gang i en imponerende international karriere med roller i Netflix-succeserne 'House of Cards' og 'The Witcher'.

- Det synes jeg ikke, jeg har brug for. Jeg kan godt lide at være her, og så længe jeg får stillet nogle opgaver, der udvikler mig, så vil jeg rigtig være her, siger Anette Støvelbæk og uddyber:

- Der er noget med det græs, der altid er grønnere et andet sted. Hvis jeg virkelig trækker vejret nede i maven, så er jeg faktisk virkelig glad der, hvor jeg er. Jeg synes, jeg er privilegeret. Jeg synes, jeg får lov til at gøre alt det, mit fag kan. Jeg får lov til at læse bøger ind, laver stemmer til tegnefilm, og jeg laver teater, tv og indimellem også film.

- Jeg står der, hvor jeg er 53 år gammel og har fået lov til meget, men ikke det hele. Og jeg nyder at være der, hvor jeg synes, jeg får lov til at bruge hele mit spil, men jeg er altid åben for udfordringer. Jeg har det stadig sådan, at der ligger nogle rigtig gode ting og venter på mig. Også herhjemme tænker jeg.

'Sygeplejeskolen' kan ses på TV2 Charlie søndag klokken 20.55.