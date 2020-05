Nok er Frederik Cilius nådesløs, når han iklæder sig rollen som seniorkorrespondent Kirsten Birgit Schiøtz Kretz Hørsholm, hvor mangt og megen har fået en svirper.

Men virkeligheden kan end ikke den kradsbørstige korrespondent løbe fra, når corona slår ned.

Og den har været hård ved den fiktive karakter og hendes følge, som skulle have stået på de skrå brædder i forestillingen Sommeren på Birgitø, der skulle have kørt i år, men som grundet corona blev lukket ned.

Bag forestillingen står Frederik Cilius sammen med sin faste scenemakker Rasmus Bruun og Karen Lundsby Andersen, producent og producer. Sammen har de selskabet Litenhief Aps, som netop er kommet med regnskab.

Selskabets første overskud på 452.106 kroner er skrumpet til et underskud på 41.064 kroner.

Egentlig efter planen, lyder det fra Karen Lundsby Andersen, som fortæller, at sidste år blev brugt på at planlægge og investere i det nye show med underskuddet til følge.

Men med nedlukningen af alle kulturarrangementer risikerede holdet pludselig at miste det hele, fortæller hun:

Kritisk

- Der skal ikke være nogen tvivl om, at det har været ret kritisk for os. Men jeg synes, at vi er lettede over, at vi så at sige har overlevet, siger Karen Lundsby Andersen.

Hun peger på, at trioen har investeret mange penge i det nye show:

- Problemet er, at når man planlægger sådan et show, booker man salene to år i forvejen. Og når vi så finder ud af, at forestillingsrækken bliver lukket ned, ved vi ikke, hvad der er af muligheder for at genoptage:

- Vi investerer jo rigtig mange penge i det.

Men fordi det er lykkedes dem at ombooke datoerne, kan de se, at showet og virksomheden kan fortsætte:

- Lige nu håber vi på og regner med, at folk beholder de billetter, som de har købt. Det er med til at sikre vores situation. Og så åbner de for hjælpepakker om et par uger, og der vil det vise sig, om vi har mulighed for søge, siger hun.

Og showet, ja, det kommer til at passe til 2021, forsikrer hun:

Aktualiseres

- Det er Frederik og Rasmus, som står på scenen, og vi gør det, at vi aktualiserer historien. Det bliver samme historie, men det bliver mere aktuelt i forhold til den politiske satire.

Efter underskuddet har selskabet nu en egenkapital på 130.802 kroner mod tidligere 609.866 kroner.

