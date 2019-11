- Det kan blive hendes død

Philip May, der snart har fem-års reality-jubilæum, er klar med skarp vurdering af kvindelig kollega

Siden 2015 har 30-årige Philip May været fast inventar i den danske realityverden. Hans vej ind i den underholdende og farverige verden gik gennem 'Paradise Hotel', hvor han var med i programmets 11. sæson.

I sæson 13 var han atter på deltagerlisten og siden da, har han været at finde i blandt andet 'Divaer i junglen', 'Helt i skoven' samt andre formater.

I 2018 blev han kåret til 'Årets mandlige realitydeltager' til vanvidsshowet Reality Awards.

Derfor blev han bedt om at give sit bud på, hvem vi fremover kan forvente at se meget til i realityverdenen, hvor programmerne bliver flere og flere.

- Jeg har lyst til at sige Anne Plejdrup. Hun har drama i sig og noget personlighed, siger han.

- Hun tager i hvert fald sine kampe.

- Og hun er ikke bange for det. Men det kan også blive hendes død, lyder den ærlige analyse fra Philip.

Selvom svaret kommer prompte fra den glade mand, kommer han hurtigt i tvivl.

- Problemet er bare, at der er rigtig mange, der minder om hinanden for tiden. De er bare de der partydrenge, som jeg også selv er en del af. Hvem er det største talent? Den er svær, ræsonnerer han.

Sejr giver problemer

Anne Plejdrupps finalemakker fra seneste sæson 'Paradise Hotel' har han heller ikke fidus til, selvom han i skrivende stund følges af 145.000 på det sociale medie Instagram, der plejer at give en god indikation af, hvilke realitydeltagere, der er populære.

- Problemet er, hvis vi peger på Teitur, at han allerede har vundet 'Paradise'. Så der kan han ikke være med igen, siger Philip May.

Udover at pege på det største talent, bad Ekstra Bladet Philip May give sit bud på, hvilke realitydeltagere, der pryder top 5 i øjeblikket. Der blev nævnt et par velkendte ansigter.