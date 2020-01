Det laver 'Årgang 0'-Emmas forældre i dag

Det var til mange danskeres store skuffelse, at det i 2016 blev meldt ud, at Emma Josefsen og hendes familie havde valgt at trække sig fra 'Årgang 0' på TV2, hvor danskerne, siden 2000, havde fulgt den jyske familie på tæt hold.

Emma havde fået en knæskade, der gav hende et knæk, og derudover var hun ramt af stress og ønskede derfor ikke længere at blive fulgt af et kamerahold.

Torsdag aften vendte Emma dog tilbage til skærmen, hvor hun i et afsluttende afsnit af TV2-succesen så tilbage på gamle optagelser og sin tid i programmet. Her fik vi også at vide, at Emma i dag har det rigtig godt, at hun går i 3.g på handelsskolen og drømmer om at læse HA Almen, så hun i fremtiden kan få en karriere inden for økonomi i virksomheder.

Emma trak sig fra 'Årgang 0', men torsdag aften er hun tilbage på skærmen. Foto: TV2

Tvunget til at flytte

I programmet fortæller Emma, at hun ofte har været bekymret for sine forældres økonomi i løbet af sin barndom, og noget kan derfor tyde på, at det blandt andet er derfor, Emma drømmer om en uddannelse inden for økonomi.

- Jeg vil gerne have styr på økonomien. Overblik og kontrol - det kan jeg godt lide, lyder det fra Emma i TV2-programmet.

- Det, jeg tager med videre fra min barndom, er, at jeg er meget arbejdssom. Det har jeg fra begge mine forældre. Lige nu har jeg tre jobs og skolen, og jeg vil gerne bare arbejde, spare op og et halvt år til Australien. Derefter skal jeg læse, fortsætter hun.

Stephanie, Mathilde, Rachel, Emma og Marie fra 'Årgang 0' - sæson 1, vist i 2001. Foto: Per Arnesen/TV2

Siden Emmas far, Poul-Erik, besluttede sig for at sælge købmandsbutikken, da Emma var barn, er han ikke vendt tilbage til det erhverv. Også Lene prøver nu kræfter med en anden karrierevej end livet som pædagog.

- Lene arbejder i en legetøjsbutik i Skjern, og Poul-Erik arbejder på lageret i en produktionsvirksomhed, oplyser TV2 til Ekstra Bladet.

Det har ikke været muligt at få en mere uddybende kommentar fra familien, som ikke ønsker at optræde mere i medierne.